Χρ.-Κέλλας-στη-Βουλή:-Δεν-υπάρχει-αδειοδοτημένο-εμβόλιο-κατά-της-ευλογιάς-σε-Ελλάδα-και-Ευρώπη

Απάντηση στην Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Παπαδόπουλου, με θέμα «Καταστροφή της Ελληνικής Κτηνοτροφίας», έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υφυπουργός κατέθεσε στη Βουλή την επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που επιβεβαιώνει επισήμως πως κανένα εμβόλιο κατά της ευλογιάς δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δεν θα γίνει η Ελλάδα πειραματόζωο. Δεν πρόκειται να ρισκάρουμε ούτε τη δημόσια υγεία ούτε την αξιοπιστία της ελληνικής παραγωγής. Επιλέγουμε τη γνώση, την επιστήμη και τη σοβαρότητα – όχι τον εντυπωσιασμό και την ανευθυνότητα», δήλωσε ο κ. Κέλλας.

Πλήρης εφαρμογή του σχεδίου εκρίζωσης

Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της νόσου, η Κυβέρνηση, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός, εφάρμοσε στο ακέραιο το σχέδιο εκρίζωσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 687/2020 και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χάρη στη συνεργασία κτηνοτρόφων και κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο περιορισμός της διασποράς υπήρξε αποτελεσματικός, φτάνοντας ακόμη και σε μηδενισμό κρουσμάτων μέχρι το Πάσχα του 2025.

Η δυσκολία αντιμετώπισης του ιού, ανέφερε, οφείλεται στα χαρακτηριστικά του: ανθεκτικός, μεταδοτικός, με επιβίωση έξι μήνες στο περιβάλλον. Κρίσιμο στοιχείο είναι η τήρηση μέτρων βιοασφάλειας.

Επιστημονική τεκμηρίωση – Όχι στον εμβολιασμό χωρίς άδεια

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι κανένα κράτος της Ε.Ε. δεν εφαρμόζει εμβολιασμό, ενώ σε τρίτες χώρες, όπως Τουρκία, Μαρόκο, Ιορδανία κ.α.ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός.

Τα διαθέσιμα εμβόλια δεν είναι τύπου DIVA, δεν επιτρέπουν δηλαδή τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων, γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση, μαζικές θανατώσεις και απώλεια του καθεστώτος «χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά».

«Η χρήση μη εγκεκριμένων προϊόντων είναι επικίνδυνη και παράνομη. Η μοναδική αποτελεσματική στρατηγική είναι η αυστηρή βιοασφάλεια σε όλη την παραγωγική αλυσίδα», τόνισε ο κ. Κέλλας.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και στήριξη των κτηνοτρόφων

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως:

40 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις θανατωθέντων ζώων και λειτουργικές δαπάνες.

Πρόγραμμα de minimis 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Αναστολή ασφαλιστικών, φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών προς ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτόματη επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και ρύθμιση οφειλών χωρίς επιτόκιο.

Κλείνοντας, ο κ. Κέλλας επισήμανε:

«Η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει. Η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους και προστατεύει τη δημόσια υγεία. Με συνεργασία και πειθαρχία, θα κρατήσουμε όρθια την ελληνική κτηνοτροφία».

