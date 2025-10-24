28η Οκτωβρίου: Υψηλές προκρατήσεις στους χειμερινούς προορισμούς – Oικονομικές επιλογές έως 100€/διανυκτέρευση

Το πρώτο τριήμερο της χειμερινής σεζόν συνηθίζεται να «ξεκινά» τις ημέρες του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Το πρώτο τριήμερο της χειμερινής σεζόν συνηθίζεται να «ξεκινά» τις ημέρες του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Οι προκρατήσεις για το διάστημα από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, σε ολόκληρα διαμερίσματα ή κατοικίες εγγεγραμμένες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζουν ήδη σημαντική κινητικότητα, η οποία αναμένεται να ενταθεί την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Σημαντικό ρόλο φέτος διαδραματίζει το γεγονός ότι η 28η Οκτωβρίου «πέφτει» Τρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους λάβουν άδεια τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου να αποδράσουν ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής 24/10 ή το Σάββατο 25/10, εξασφαλίζοντας ένα τετραήμερο ξεκούρασης μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Δικτύου, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ακινήτων σε σχέση με πέρυσι: +8% στα Καλάβρυτα, +11% στο Καρπενήσι, +21% στην Έδεσσα, +29% στα Γρεβενά, +25% στην Καστοριά και +9,1% στην Καλαμάτα.

Οι προκρατήσεις αναμένεται να φτάσουν τα περσινά επίπεδα του 80%-95%, κυρίως στους δημοφιλείς ορεινούς χειμερινούς προορισμούς που δεν έχουν ακόμη «γεμίσει». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (και όχι ξενοδοχεία ή πανσιόν).

Οι δημοφιλείς προορισμοί

Στην Αράχωβα, οι προκρατήσεις για το τετραήμερο 25-28 Οκτωβρίου αγγίζουν το 74%, με τιμές από 394€ έως 625€ για ολόκληρη κατοικία.

Στο Μέτσοβο, το ποσοστό φτάνει το 69%, με τιμές από 582€ για κατοικία 1 Υ/Δ έως 706€ για κατοικία 2 Υ/Δ κατάλληλη για 4-6 άτομα.

Στα Καλάβρυτα, οι προκρατήσεις ανέρχονται στο 86%, με τιμές από 361€ έως 624€ για 3 διανυκτερεύσεις, ενώ στην Αρκαδία (Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα) η πληρότητα αγγίζει το 90%-100%, ειδικά στα χωριά με μικρό αριθμό διαθέσιμων ακινήτων.

Στο Καρπενήσι, οι προκρατήσεις φτάνουν το 92% (μόλις 8 διαθέσιμα ακίνητα στην Airbnb), ενώ στα Ιωάννινα το ποσοστό αγγίζει το 91%, με 45 διαθέσιμα διαμερίσματα και τιμές από 353€ έως 600€.

Η Καλαμάτα καταγράφει πληρότητα 68%, ενώ το Ναύπλιο φτάνει στο 71%, με αυξημένες εγγραφές νέων ακινήτων (+13,6% σε σχέση με πέρυσι). Υψηλά ποσοστά προκρατήσεων καταγράφονται επίσης στα Γρεβενά (88%), τη Φλώρινα (100%), την Καλαμπάκα (74%) και την Καστοριά (92%).

Φέτος παρατηρείται μείωση των ζητούμενων τιμών σε αρκετές περιοχές, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων, προσφέρει περισσότερες επιλογές για οικονομικές αποδράσεις.

Οι εναλλακτικοί – οικονομικοί προορισμοί με κόστος κάτω των 100€/διανυκτέρευση

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη οικονομικοί και εναλλακτικοί προορισμοί κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με μέση τιμή κάτω από 100€/διανυκτέρευση, ιδανικοί για οικογένειες ή παρέες.

Οι τιμές αφορούν ολόκληρα διαμερίσματα ή κατοικίες εγγεγραμμένες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανάλογα με την πολιτική του διαχειριστή, αρκετά ακίνητα μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 6 άτομα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος ανά επισκέπτη.

Πελοπόννησος: Θαλασσινές εικόνες, βουνίσια αρώματα και παραδοσιακή φιλοξενία

Η Πελοπόννησος παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για σύντομες αποδράσεις, χάρη στη μικρή απόσταση από την Αθήνα και την Πάτρα αλλά και στην ποικιλία τοπίων.

Στον Τυρό (47€/διανυκτέρευση, 70 τ.μ.) θα απολαύσετε βόλτες ανάμεσα σε πεύκα και παραλίες με γαλάζια νερά, ενώ το Λουτράκι (57€/διανυκτέρευση, 57 τ.μ.) συνδυάζει τη θάλασσα με λουτροθεραπείες και έντονη ζωή στο παραλιακό μέτωπο. Για πιο ήσυχες στιγμές, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης (52€/διανυκτέρευση, 60 τ.μ.) προσφέρουν οικογενειακή ατμόσφαιρα και ιαματικά λουτρά.

Η Νέα Επίδαυρος (57€/διανυκτέρευση, 59 τ.μ.) εντυπωσιάζει με το κάστρο και το φυσικό της περιβάλλον, ενώ η Καλαμάτα (58€/διανυκτέρευση, 40 τ.μ.) προσφέρεται για βόλτες στο παραλιακό πάρκο και γευσιγνωσία ελαιολάδου. Πιο δυτικά, η Κυπαρισσία (59€/διανυκτέρευση, 55 τ.μ.) μαγεύει με το μεσαιωνικό της κάστρο και τη θέα στο Ιόνιο.

Το Ξυλόκαστρο (58€/διανυκτέρευση, 35 τ.μ.) και το Κιάτο (58€/διανυκτέρευση, 70 τ.μ.) είναι εύκολα προσβάσιμα από Αθήνα, ιδανικά για οικογένειες που θέλουν γρήγορη απόδραση δίπλα στη θάλασσα, ενώ το Βραχάτι (57€/διανυκτέρευση, 37 τ.μ.) και τα Σελιανίτικα (58€/διανυκτέρευση, 37 τ.μ.) προσφέρουν όμορφες ακτές και γαστρονομικές εκπλήξεις.

Το Διακοφτό (60€/διανυκτέρευση, 75 τ.μ.) ενδείκνυται για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη διαμονή με μια βόλτα στον Οδοντωτό, ενώ το Μελίσσι (57€/διανυκτέρευση, 55 τ.μ.) και ο Κάτω Άσος (49€/διανυκτέρευση, 70 τ.μ.) αποτελούν προσιτές επιλογές στον Κορινθιακό.

Το Αίγιο προσφέρει δύο εναλλακτικές: 49€/διανυκτέρευση για 42 τ.μ. ή 58€/διανυκτέρευση για 60 τ.μ., με όμορφη παραλία και ρομαντικό παραλιακό δρόμο. Πιο νότια, το Γύθειο (57€/διανυκτέρευση, 36 τ.μ.) με τα νεοκλασικά του και το Λεωνίδιο (61€/διανυκτέρευση, 65 τ.μ.) με τα κόκκινα βράχια και τα μονοπάτια της Τσακωνιάς, προσφέρουν αυθεντική πελοποννησιακή εμπειρία. Τέλος, η Ακράτα (62€/διανυκτέρευση, 39 τ.μ.) προσφέρει ησυχία, καθαρή θάλασσα και θέα στον Κορινθιακό.

Ήπειρος: Πράσινο, λίμνες και πέτρινοι οικισμοί

Η Ήπειρος είναι ένας φθινοπωρινός παράδεισος για όσους αγαπούν τη φύση και τα γραφικά τοπία. Τα Σύβοτα (63€/διανυκτέρευση, 105 τ.μ.) προσφέρουν ηρεμία με φόντο τιρκουάζ νερά και μικρούς κόλπους. Η Πάργα (69€/διανυκτέρευση, 45 τ.μ.) εντυπωσιάζει με τα χρωματιστά της σπίτια και το ενετικό κάστρο πάνω από τη θάλασσα, ενώ η Πρέβεζα (82€/διανυκτέρευση, 75 τ.μ.) είναι ιδανική για ρομαντικούς περιπάτους και φρέσκο ψάρι στο λιμάνι.

Εύβοια: Το «νησί» δίπλα στην Αθήνα

Η Εύβοια είναι η πιο κοντινή νησιωτική αίσθηση χωρίς πλοίο. Στα Λουτρά Αιδηψού (60€/διανυκτέρευση, 68 τ.μ.) μπορείτε να απολαύσετε τα ιαματικά νερά και τη θέα στον Ευβοϊκό.

Το Πευκί (72€/διανυκτέρευση, 45 τ.μ.) συνδυάζει πευκοδάση και παραλίες, ενώ η Κάρυστος (80€/διανυκτέρευση, 66 τ.μ.) ενδείκνυται για βόλτες στο Μπούρτζι και τα Δρακόσπιτα.

Η Χαλκίδα (82€/διανυκτέρευση, 40 τ.μ.) είναι ιδανική για city break με εύκολη πρόσβαση, ενώ η Αμάρυνθος (92€/διανυκτέρευση, 45 τ.μ.) και το Λευκάντι (98€/διανυκτέρευση, 55 τ.μ.) προσφέρουν παραθαλάσσια διαμονή και γαστρονομικές εμπειρίες δίπλα στο κύμα.

Υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα : Γραφικές πόλεις και ήρεμες αποδράσεις

Η Ναύπακτος (89€/διανυκτέρευση, 67 τ.μ.) με το μεσαιωνικό της κάστρο και το παραλιακό λιμάνι αποτελεί αγαπημένο προορισμό της Δυτικής Ελλάδας. Πιο βόρεια, η Καβάλα (64€/διανυκτέρευση, 55 τ.μ.) εντυπωσιάζει με το φρούριο και τα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης.

Το Μεσολόγγι (95€/διανυκτέρευση, 125 τ.μ.) μαγεύει με τη λιμνοθάλασσα και τα «αιωρούμενα» σπίτια πάνω στο νερό, ενώ η Ιτέα (100€/διανυκτέρευση, 65 τ.μ.) και το Γαλαξίδι (100€/διανυκτέρευση, 55 τ.μ.) αποτελούν ήρεμες αποδράσεις κοντά στους Δελφούς.

Για όσους προτιμούν τη Θεσσαλία, ο Βόλος (100€/διανυκτέρευση, 65 τ.μ.) προσφέρει βόλτες στο λιμάνι και τσίπουρα με θέα στο Πήλιο, ενώ η Βέροια (94€/διανυκτέρευση, 72 τ.μ.) και τα Γρεβενά (98€/διανυκτέρευση, 68 τ.μ.) αποτελούν εξαιρετικές βάσεις για ορεινές εξορμήσεις και φυσιολατρικές δραστηριότητες.

Είτε επιλέξετε μια θαλασσινή ανάσα στον Κορινθιακό, είτε ένα παραδοσιακό χωριό στην Αρκαδία, είτε τη φύση και τα βουνά της Ηπείρου, το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή αλλά απολαυστική απόδραση – χωρίς να ξεπεράσει τα 100€ τη διανυκτέρευση.