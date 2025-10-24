Υπογράφηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την ανακήρυξη του κοινοπρακτικού σχήματος σε προτιμητέο επενδυτή, έπειτα από τη θετική αξιολόγηση των προσφορών από την ΕΔΕΥΕΠ.

Υπεγράφησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»). Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy. Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα θαλάσσια μπλοκ είναι τα «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Α2», συνολικής έκτασης 47.000 τετρ. χιλιομέτρων περίπου. Οι δύο εταιρείες έχουν καταθέσει ισάριθμες προσφορές με τα προς παραχώρηση οικόπεδα.

Με την κύρωση ανοίγει ο δρόμος για σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες τοποθετούνται στη διετία 2026-2027. Τα αποτελέσματά τους θα δείξουν αν υφίστανται εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και, κατά συνέπεια, αν οι εταιρείες θα ανάψουν στη συνέχεια «πράσινο φως» για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Διπλό όφελος

Όπως έχει γράψει το -, ήδη από τη στιγμή που κατατέθηκαν οι προσφορές, η Αθήνα έχει αποκομίσει έμπρακτο γεωπολιτικό όφελος. Κι αυτό γιατί η παρουσία της Chevron με τη Helleniq Energy στα συγκεκριμένα τεμάχια ακυρώνει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο και συνιστά de facto αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι, η γεωπολιτική ισχύς της χώρας αναβαθμίζεται ουσιαστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης οριοθετήθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, αναγνωρίζοντας πλήρη επήρεια στα νησιά. Κάτι που η Λιβύη (υποκινούμενη από την Άγκυρα) προσπάθησε να αμφισβητήσει, προχωρώντας σε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, όπου κατέθεσε χάρτη με υφαλοκρηπίδα έως την Κρήτη. Επομένως, η εξέλιξη του διαγωνισμού «μεταφράζεται» σε έμπρακτη απόρριψη των τουρκολιβυκών αιτιάσεων.

Μάλιστα, η εμπλοκή ενός αμερικανικού κολοσσού μειώνει κατακόρυφα τις πιθανότητες οι αμφισβητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο να μεταφερθούν επί του πεδίου. Παράλληλα, το γεγονός ότι η Λιβύη θέλει να προσελκύσει τους μεγάλους παγκόσμιους «παίκτες» όπως η Chevron και σε δικά της μπλοκ, τα οποία μάλιστα έχουν επίσης χαραχτεί με την αρχή της μέσης γραμμής, θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει τριγμούς στην τουρκολιβυκή συμμαχία.

Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, είναι το διπλωματικό κέρδος να συνδυαστεί και με ενεργειακά οφέλη. Η πιθανότητα ύπαρξης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων παραμένει ανοικτή και θα κριθεί από τις έρευνες. Αν επιβεβαιωθεί, οι επιπτώσεις θα είναι κομβικές. Όπως τόνισε ο Στ. Παπασταύρου, «μια επιτυχής κατάληξη του διαγωνισμού θα χαρίσει στην πατρίδα μας ενεργειακή αυτάρκεια, κάτι εξαιρετικά κρίσιμο στις τρέχουσες συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας».