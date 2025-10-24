Τα μικτά περιθώρια κέρδους μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,99 δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 9 σεντς, καθώς οι υψηλότερες τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των πιέσεων από τους αμερικανικούς δασμούς.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα κατέγραψε η Procter & Gamble για το τρίτο τρίμηνο του 2025, χάρη στις ενισχυμένες πωλήσεις των ξυραφιών Gillette και των αποσμητικών Secret που παράγει η εταιρεία.

Ειδικότερα, ο κολοσσός των καταναλωτικών προϊόντων σημείωσε έσοδα 22,39 δισ. δολαρίων για το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 22,17 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσκόπηση της LSEG.

Τα μικτά περιθώρια κέρδους μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,99 δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 9 σεντς, καθώς οι υψηλότερες τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των πιέσεων από τους αμερικανικούς δασμούς.

Η μετοχή της Procter & Gamble ενισχύεται κατά 2,1% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, η P&G υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ, αναμένοντας πλέον ετήσιο κόστος μετά φόρων στα 400 εκατ. δολαρίων, έναντι 800 εκατ. που ανέμενε η εταιρεία τον Ιούλιο.

Η εταιρεία με έδρα το Οχάιο ανέφερε οργανική αύξηση εσόδων 2% για το γ’ τρίμηνο, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο όγκος των πωλήσεων στον τομέα των καλλυντικών, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως το σαμπουάν Pantene και τη μάρκα Olay, αυξήθηκε κατά 4% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αύξηση 1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι τιμές στον κλάδο αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.