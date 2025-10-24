bloomberg:-Σφραγίδα-Ρούμπιο-πίσω-από-την-αλλαγή-στάσης-του-Τραμπ-απέναντι-στον-Πούτιν

Μετά από μήνες αντιστάσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδιά του για μια ειρηνική σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και επέβαλε τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία, επικαλούμενος την ανάγκη για δράση.

Σύμφωνα με το -, η στροφή αυτή προήλθε από εκτίμηση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος διαπίστωσε ότι η Ρωσία δεν είχε κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη στάση της, παρά τις προηγούμενες προσπάθειες για ειρηνική επίλυση. Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η στάση της Ρωσίας έγινε σαφής όταν ο Ρούμπιο ακύρωσε συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία, καταλήγοντας ότι η Μόσχα προσπαθούσε να καθυστερήσει τις συζητήσεις για εκεχειρία.

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης υποδηλώνει αυξημένο ρόλο του, υπογραμμίζει το -, ενώ υπήρξε επίσης υπέρ μιας πιο επιθετικής στάσης απέναντι στη Βενεζουέλα. Η στρατηγική του Ρούμπιο αντιτίθεται στη θέση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος υποστηρίζει μια πιο επιεική προσέγγιση προς τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η μεταστροφή Τραμπ οφείλεται στον Ρούμπιο και υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και το σχέδιο του εκτελείται από την ενοποιημένη ομάδα των αξιωματούχων του.

Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Γουίτκοφ, ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Τραμπ, έχει χάσει την επιρροή του στον Αμερικανό Πρόεδρο όσον αφορά το θέμα της Ρωσίας ή την επιρροή του γενικότερα. Αυτή την εβδομάδα ταξίδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

Ωστόσο, ορισμένοι ανέφεραν ότι οι συζητήσεις του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά την προετοιμασία μιας προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα οδήγησαν σε σύγχυση και στην εντύπωση ότι η Μόσχα ήταν διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις που δεν είχε καμία πρόθεση να υλοποιήσει.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη. Είπε ότι ο Γουίτκοφ είναι «σαφής με όλους» και ότι αυτός και ο Τραμπ εργάζονται για την ειρήνη με «πλήρη και ακριβή κατανόηση όλων των παραγόντων που διαδραματίζονται».

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι και στη ρωσική πλευρά είχε επικρατήσει σύγχυση. Ρώσοι αξιωματούχοι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ την περασμένη εβδομάδα πίστευαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποδεχθεί τη ρωσική απαίτηση, το Κίεβο να παραχωρήσει το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα περιορισμένες εδαφικές υποχωρήσεις από τη Μόσχα, σύμφωνα με πηγή κοντά στο Κρεμλίνο.