Energean: 15ετές deal για μεταφορά αερίου – Αγωγός θα συνδέει Ισραήλ με Αίγυπτο

Στην υπογραφή 15ετούς συμφωνίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Nitzana του Ισραήλ προς την Αίγυπτο, προχώρησε η βρετανική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Energean, στο πλαίσιο των ευρύτερων συμβάσεων της εταιρείας για την αγορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ, αξίας 4 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης αγωγών Israel Natural Gas Lines καλύπτει τη μεταφορά έως 1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, όπως αναφέρει η Energean, με δυνατότητα παράτασης και πρόωρης λήξης

Η Energean Israel θα χρηματοδοτήσει το 16,4%, ή περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, του κόστους κατασκευής του αγωγού και του σταθμού συμπίεσης, σύμφωνα με την εταιρεία.