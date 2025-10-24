eurostat:-«Πρωταθλήτρια»-Ευρώπης-η-Ιταλία-στην-παραγωγή-και-εξαγωγές-ζυμαρικών-το-2024

Η Ιταλία -αναπόφευχτα- κατέχει την «κορυφή του βάθρου», καθώς περισσότερα από τα δύο τρίτα (69%) του συνόλου των ζυμαρικών, που αντιστοιχεί σε 4,1 εκατ. τόνους, παρήχθησαν από την χώρα του “pasta and espresso”.

Οι Ευρωπαίοι είναι μακαρονάδες, και το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα 6 εκατομμύρια τόνους ζυμαρικών που παρήγαγαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024, αξίας 9,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat.

Σε σύγκριση με το 2023, η αξία της παραγωγής ζυμαρικών αυξήθηκε κατά 3%, ενώ ο όγκος της μειώθηκε κατά 5%.

Η Ιταλία -αναπόφευχτα- κατέχει την «κορυφή του βάθρου», καθώς περισσότερα από τα δύο τρίτα (69%) του συνόλου των ζυμαρικών, που αντιστοιχεί σε 4,1 εκατ. τόνους, παρήχθησαν από την χώρα του “pasta and espresso”.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ισπανία, στην οποία παρήχθη το 6% του συνόλου των ζυμαρικών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 367.000 τόνους, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γερμανία, η οποία παρήγαγε 290.000 τόνους (5% του συνόλου).

«Χρυσό» και στις εξαγωγές ζυμαρικών η Ιταλία

Όσον αφορά τις εξαγωγές ζυμαρικών, η Ιταλία κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση, εξάγοντας 2,2 εκατ. τόνους ζυμαρικών, ή περισσότερο από τα τρία τέταρτα του συνόλου των εξαγωγών (77%), σύμφωνα με την έκθεση. Η Ισπανία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας με 131.000 τόνους, ή 5% του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ζυμαρικών (55%) προοριζόταν για άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 45% κατευθύνθηκαν σε προορισμούς εκτός της ΕΕ.

Οι κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγών εκτός της ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που απορρόφησαν το 25% και το 23% του συνόλου των εξαγωγών ζυμαρικών εκτός της ΕΕ, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η Γερμανία έκανε την ανατροπή και «βγήκε μπροστά», κατακτώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου εισαγωγέα ζυμαρικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με 468.000 τόνους ή 28% του συνόλου των εισαγωγών, μπροστά από τη Γαλλία, η οποία εισήγαγε 372.000 τόνους ή 22% του συνόλου.