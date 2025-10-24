HΠΑ: Στο 3% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Αυξήθηκε λιγότερο του αναμενομένου

Με ρυθμό χαμηλότερο των προβλέψεων αλλά παραμένοντας πάνω από τον στόχο της Fed, «έτρεξε» ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones ανέμεναν ποσοστά 0,4% και 3,1%, αντιστοίχως.

Σημειωτέον ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσουν για την επερχόμενη κίνηση των επιτοκίων τους.

Η αύξηση κατά 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν ο κύριος λόγος αύξησης των τιμών σε μια έκθεση που, κατά τα άλλα, έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά περιορισμένες. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%.

Τα έξοδα στέγασης, (αποτελούν περίπου το 1/3) της στάθμισης του ΔΤΚ, αυξήθηκαν μόλις 0,2% και ήταν αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Τα καινούργια οχήματα σημείωσαν αύξηση 0,8%, αλλά οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.