Intel: Στα 13,65 δισ. δολάρια τα έσοδα γ’ τριμήνου – Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Η Intel κατέγραψε έσοδα ύψους 13,65 δισ. δολαρίων έναντι 13,14 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και έσοδα της Intel για το γ’ τρίμηνο, με ώθηση από την ανάκαμψη της ζήτησης για τους βασικούς επεξεργαστές x86 για υπολογιστές. Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σημειώνει άλμα άνω του 6% στις συναλλαγές μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Πιο συγκεκριμένα, η Intel κατέγραψε έσοδα ύψους 13,65 δισ. δολαρίων έναντι 13,14 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα κέρδη ανά μετοχή άγγιξαν τα 0,23 δολ/μτχ, προσαρμοσμένα, μη συγκρίσιμα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Για το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε καθαρά έσοδα 4,1 δισ. δολαρίων, ή 90 σεντς ανά μετοχή, έναντι καθαρής ζημίας 16,6 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας δεν ήταν συγκρίσιμα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η εταιρεία συνυπολόγισε ζημίες 37 σεντ ανά μετοχή το γ’ τρίμηνο που προκλήθηκαν από την επένδυση της αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι η Intel συμφώνησε τον Αύγουστο να παραχωρήσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η Intel προβλέπει για το τρέχον τρίμηνο έσοδα μεταξύ 12,8 και 13,8 δισ. δολαρίων, με μέσο σημείο τα 13,3 δισ., έναντι μέσης εκτίμησης αναλυτών 13,37 δισ. δολαρίων. Οι προβλέψεις της δεν περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο της πρόσφατης πώλησης της θυγατρικής της Altera.

Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, μετά τις επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων της Nvidia και της ιαπωνικής SoftBank, καθώς και τη χωρίς προηγούμενο συμμετοχή του αμερικανικού Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο, γεγονός που οι επενδυτές θεωρούν ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Intel.