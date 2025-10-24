politico:-Πώς-το-Βέλγιο-«πάγωσε»-το-δάνειο-των-140-δισ.-ευρώ-της-ΕΕ-προς-την-Ουκρανία

Στον «αέρα» η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών assets. Ισχυρή αντίθεση από το Βέλγιο.

Στον «αέρα» παραμένει το δάνειο των 140 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία μετά την ισχυρή αντίθεση που παρουσίασε το Βέλγιο στην χρήση των «παγωμένων» ρωσικών assets.

Σύμφωνα με το Politico, η 8η ισχυρότερη οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου κατάφερε να αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναβάλλοντας ουσιαστικά την απόφαση για το αν θα προχωρήσει το σχέδιο για την αξιοποίηση των παγωμένων assets της Μόσχας μέχρι την επόμενη συνάντηση των ηγετών σε δύο μήνες ενώ θέτει εν αμφιβόλω την ευρωπαϊκή δέσμευση προς το Κίεβο.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ Ντε Βέβερ, εκτιμά πως η ενεργοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για τη χώρα του, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ αν και κατανοούν τις αγωνίες του – δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να τον καθησυχάσουν.

«Είναι λίγο άσχημο για μένα που μας κατηγορούν, τώρα, ως την απρόθυμη χώρα», επεσήμανε ο Ντε Βεβέρ στους δημοσιογράφους ενώ στο κείμενο συμπερασμάτων άφησε να εννοηθεί πως η χώρα του δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω διερεύνηση της ιδέας της δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, όμως αυτό δεν ήταν ακριβώς ό,τι ονειρευόταν το Κίεβο.

Το σχέδιο για τα assets «δεν έχει θαφτεί», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Μπορέσαμε να συζητήσουμε τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές χρηματοδότησης για την βοήθεια προς την Ουκρανία» πρόσθεσε, με την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ να διαμηνύει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δάνειο των 140 δισ. ευρώ είναι «διαχειρίσιμοι».

Το ρίσκο φαίνεται πολύ υψηλό για τον Ντε Βέβερ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη κατέχεται από την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη χώρα του, με τον ίδιο να τονίζει επανειλημμένα στους ομολόγους του ότι η κίνηση κατά της Μόσχας συνεπάγεται τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για την πατρίδα του.