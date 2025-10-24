Porsche: Βουλιάζει στις ζημίες – 1,1 δισ. δολ. στο τρίτο τρίμηνο

Μεγαλύτερες από το αναμενόμενο ήταν οι λειτουργικές ζημίες που κατέγραψε η Porsche το τρίτο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή, βυθίζοντας τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σε βαθύτερη κρίση, καθώς επιβραδύνει τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα και αγωνίζεται να περιορίσει την πτώση των πωλήσεων στην κορυφαία αγορά της Κίνας.

Οι λειτουργικές ζημίες του ομίλου ανήλθαν σε 966 εκατ. ευρώ (1,1 δισ. δολ.) στο τρίτο τρίμηνο, μειωμένες από κέρδη 974 εκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha ανέμεναν λειτουργικές ζημίες 611 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Για ολόκληρο το έτος, η Porsche αναμένει πλήγμα 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κέρδη από την αναθεώρηση της στρατηγικής της για τα ηλεκτρικά οχήματα, μετά την απόφαση να καταργήσει την εσωτερική παραγωγή μπαταριών.

Η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε τις προβλέψεις της για το 2025, προβλέποντας απόδοση πωλήσεων έως και 2% – μειωμένη από 14% πέρυσι.

Η είδηση ​​υπογραμμίζει το γεγονός πώς η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παρουσιάστηκε ως η επιτομή της γερμανικής μηχανικής ικανότητας όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2022, έχει «εκτροχιαστεί» τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω των αμερικανικών δασμών και ενός αδυσώπητου πολέμου τιμών στην Κίνα, όπως σημειώνει το Reuters.

«Αναμένουμε ότι το 2025 θα είναι το κατώτατο σημείο που θα προηγηθεί μιας αισθητής βελτίωσης για την Porsche από το 2026 και μετά», δήλωσε ο CFO, Γιόχεν Μπρέκνερ, προειδοποιώντας ότι απαιτούνται «λύσεις μεγάλης κλίμακας» στις τρέχουσες συνομιλίες αναδιάρθρωσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Volkswagen, θα παραδώσει την κορυφαία θέση στην Porsche στον πρώην επικεφαλής της McLaren, Μάικλ Λέιτερς, στις αρχές του 2026, δήλωσε ο όμιλος την περασμένη εβδομάδα, μετά από μακροχρόνιες επικρίσεις επενδυτών για τον διπλό ρόλο.