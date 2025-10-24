quest-holdings:-Όταν-το-ταμπλό-μας-κρύβει-την-αξία

Η Quest Holdings (ΚΟΥΕΣ) αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί έναν από τους πιο ισορροπημένους και θεσμικά δομημένους ομίλους της ελληνικής αγοράς. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 αποτυπώνουν μια συντονισμένη πορεία ανάπτυξης, με αύξηση πωλήσεων, διεύρυνση περιθωρίων και βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση – επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μετάβαση του ομίλου από τη φάση σταθεροποίησης στη φάση διατηρήσιμης αξίας.

Ο Όμιλος παρουσίασε πωλήσεις €683,5 εκατ., αυξημένες κατά 10,2% σε ετήσια βάση, EBITDA €47,5 εκατ. (+14,2%) και EBT €32,9 εκατ. (+20,2%), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων (EAT) ανήλθε σε €22,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 9,4%.

Η ανάπτυξη προήλθε από όλους τους τομείς δραστηριότητας, με τον εμπορικό τομέα (Info Quest, iStorm, you.gr, Benrubi) να εμφανίζει αύξηση πωλήσεων κατά 12%, τον τομέα υπηρεσιών πληροφορικής (Uni Systems) να ενισχύεται κατά 10% στις πωλήσεις και με εντυπωσιακή βελτίωση EBITDA +31%, τις ταχυμεταφορές (ACS) να διατηρούν σταθερές πωλήσεις αλλά με περιθώριο EBITDA 17,4%, και τον τομέα Ενέργειας να εμφανίζει μείωση τζίρου κατά 8%, αλλά αύξηση κερδών προ φόρων κατά 46%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κινήθηκε στο 7% επί των πωλήσεων, ενώ τα καθαρά περιθώρια προ φόρων ανήλθαν σε 4,8%. Σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η εξαγορά της Benrubi S.A., η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2025 και είχε θετική επίδραση €2 εκατ. στο EBITDA και €1,7 εκατ. στο EBT, ενισχύοντας ουσιαστικά την κερδοφορία του εμπορικού τομέα.

Στο τέλος Ιουνίου 2025, ο ισολογισμός του Ομίλου εμφάνισε σύνολο ενεργητικού €901 εκατ., ίδια κεφάλαια €339 εκατ., ταμειακά διαθέσιμα €132 εκατ. και καθαρό δανεισμό μηδενικό (net cash €0,6 εκατ.).

Το γεγονός ότι ο καθαρός δανεισμός παραμένει μηδενικός, ενώ ο Όμιλος επενδύει €33 εκατ. σε Capex, αποδεικνύει το στιβαρό χρηματοοικονομικό αποτύπωμα και τη συνέπεια στη διαχείριση ρευστότητας.

Οι λειτουργικές ροές του εξαμήνου ήταν προσωρινά αρνητικές (-€10,4 εκατ.) λόγω αύξησης αποθεμάτων και απαιτήσεων (working capital +€48,6 εκατ.), που συνδέεται με την εποχικότητα και τη διεύρυνση δραστηριότητας. Ωστόσο, η ικανότητα αυτοχρηματοδότησης του ομίλου παραμένει υψηλή, με το EBITDA να υπερκαλύπτει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης.

Από την επιμέρους ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας ο εμπορικός τομέας, παρουσιάστηκε με πωλήσεις €470,5 εκατ. αυξημένες κατά 12% και EBITDA €18,7 εκατ. ενισχυμένο κατά 21%, παραμένοντας η ραχοκοκαλιά του ομίλου, συνεισφέροντας σχεδόν το 69% των συνολικών εσόδων και το 39% της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η ενσωμάτωση της Benrubi βελτίωσε αισθητά τα περιθώρια, με το EBT να ανεβαίνει στο 2,1% από 1,7%, ενώ η ισχυρή πορεία της Clima Quest και της GED (Toyotomi, Gree) συνέβαλε στην αύξηση του μικτού περιθωρίου. Παράλληλα, η στρατηγική επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του you.gr και η διεύρυνση των δικτύων Apple και Xiaomi (23 καταστήματα συνολικά) δίνουν νέα δυναμική ανάπτυξης.

Ο τομέας υπηρεσιών πληροφορικής, μέσω της Uni Systems, παραμένει το πλέον “τεχνολογικά εξελιγμένο” κομμάτι του ομίλου. Με πωλήσεις €131,6 εκατ. (+10%) και EBITDA €12,5 εκατ. (+31%), διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων άνω των €700 εκατ., που εξασφαλίζει ορατότητα κερδοφορίας. Περίπου 46% των εσόδων προέρχονται από διεθνείς δραστηριότητες, με αιχμή έργα σε cloud, κυβερνοασφάλεια και data infrastructure.

Ο τομέας ταχυμεταφορών (ACS) διατήρησε σταθερές πωλήσεις στα €76,6 εκατ., αλλά βελτίωσε την αποδοτικότητά του με EBITDA €13,4 εκατ. και περιθώριο 17,4%, δείχνοντας τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής λειτουργικής απόδοσης ακόμη και με περιορισμένη ανάπτυξη στο e-commerce. Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής με δυναμικότητα 60.000 δεμάτων την ώρα έχει αρχίσει να αποδίδει, ενώ η επέκταση του δικτύου parcel lockers με στόχο τις 3.000 μονάδες ως το 2026 αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Τέλος, ο τομέας ενέργειας μέσω της Quest Energy συνέβαλε με €4,8 εκατ. πωλήσεις και EBT €2,7 εκατ., διατηρώντας υψηλό EBITDA margin 60% παρά τη μείωση παραγωγής λόγω καιρικών συνθηκών. Με καθαρή ταμειακή θέση €15 εκατ. και χαρτοφυλάκιο 24 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 39MW, αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα πράσινης απόδοσης και μακροπρόθεσμης ενεργειακής υπεραξίας.

Από το 2016 ως σήμερα, ο Όμιλος έχει επενδύσει €263 εκατ. σε Capex και νέες εξαγορές, ενώ έχει διανείμει €211 εκατ. σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου, διατηρώντας υψηλή μερισματική κουλτούρα.

Για το 2025, η διοίκηση προβλέπει: EBITDA πάνω από €100 εκατ. για το έτος, αύξηση εσόδων υψηλού μονοψήφιου ποσοστού, και βελτίωση καθαρών περιθωρίων με ισχυρό momentum σε IT και εμπορικό τομέα.

Ποια είναι τώρα η προοπτική της μετοχής

Με βάση τα αναθεωρημένα δεδομένα και την προβλεπόμενη ετήσια λειτουργική κερδοφορία, η αποτίμηση της Quest Holdings δείχνει να βρίσκεται αρκετά κάτω από το δίκαιο εύρος αξίας της. Σήμερα, με κεφαλαιοποίηση €767 εκατ. και τιμή μετοχής €7,13, η εταιρεία αποτιμάται με EV/EBITDA περίπου 7,7x, λαμβάνοντας υπόψη ετησιοποιημένο EBITDA γύρω στα €100 εκατ. για το 2025 και καθαρή σχεδόν μηδενική δανειακή θέση.

Εφόσον ο πολλαπλασιαστής προσεγγίσει τα επίπεδα των ώριμων ευρωπαϊκών ομίλων τεχνολογίας και υπηρεσιών, όπως είναι η γαλλική Capgemini, η γερμανική Bechtle ή η ιταλική Reply, δηλαδή γύρω στο 9x EV/EBITDA, η δίκαιη επιχειρηματική αξία ανεβαίνει κοντά στα €900 εκατ., κάτι που αντιστοιχεί σε δίκαιη τιμή μετοχής περίπου €8,40. Αυτό σημαίνει ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου της τάξης του 17%–20% χωρίς να συνυπολογίζεται η περαιτέρω αύξηση EBITDA στο δεύτερο εξάμηνο, η οποία με βάση την ισχυρή δυναμική της Uni Systems και τη σταθερή συνεισφορά της ACS θα μπορούσε να ωθήσει την κερδοφορία πάνω από τα €105 εκατ. ετησίως.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η αποτίμηση του Ομίλου θα πλησίαζε τα €950 εκατ. και η τιμή μετοχής θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα €9,00, φέρνοντας συνολικό ανοδικό περιθώριο σχεδόν 25%.

Η Quest εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ώριμου επενδυτικού χαρτιού: σταθερό EBITDA, καθαρό ταμείο, προβλεψιμότητα ροών και πολυετή μερισματική συνέπεια. Το ταμπλό όμως εξακολουθεί να έχει τη μετοχή του ομίλου με discount.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών να πατάει πάνω στην περιοχή στήριξης των €7,10 με €6,90 και να ετοιμάζεται με το κατάλληλο νέο να κάνει άλλη μια ανοδική επίσκεψη στο κατώφλι των €7,90 με €8,00.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 24, 2025