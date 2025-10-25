Έρχεται-ρεκτιφιέ-24-εκατ.-ευρώ-στους-δρόμους-της-Αθήνας

Την βελτιστοποίηση, αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Αφορά στην εκτέλεση μεγάλης κλίμακας εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.

Διαγωνισμός άνω των 19,3 εκατ. ευρώ, άρα με ΦΠΑ στα 24 εκατ. ευρώ περίπου, προωθείται από τον Δήμο Αθηναίων με σκοπό την βελτιστοποίηση, αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, και ειδικότερα σε όλες, 7 τον αριθμό, δημοτικές κοινότητες.

Επί της ουσίας, πρόκειται για έργο που αφορά στην εκτέλεση μεγάλης κλίμακας εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων καθώς και η οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση οδοστρώματος) κάθε είδους και σε οποιαδήποτε οδό υποδειχθεί από την επίβλεψη, ακόμα και εκτός των οδών που συντηρούνται με την παρούσα μελέτη και αναφέρονται στον πίνακα εργασιών.

Θα αντιμετωπίζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι πλέον επείγουσες ανάγκες αποκατάστασης με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την πιθανή άρση της επικινδυνότητας μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε για τις 04/12/2025, με ισχύ έως 13 μήνες.

Ποιο είναι το έργο

Ειδικότερα, βάσει όσων αναφέρονται σε συνοπτική παρουσίαση προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε., η δημόσια σύμβαση έργου αφορά στη μεγάλης κλίμακας εκτέλεση εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων, η οποία είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την κυκλοφορία) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) έχει καταστεί μη λειτουργική και σε αρκετά σημεία ακόμη κι επικίνδυνη για την ασφαλή διέλευση των πεζών και των πάσης φύσεως οχημάτων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης μέχρι τη στάθμη που απαιτείται, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης εφόσον απαιτηθεί, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και επίστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού 5 cm, είτε αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης πυκνής σύνθεσης με κοινή άσφαλτο, συμπυκνωμένου πάχους 4 cm, εφόσον η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείμενου οδοστρώματος και η ομαλότητα της επιφάνειας του το επιτρέπει, καθώς και ολική ανακατασκευή οδοστρώματος, όπου απαιτηθεί. Επίσης προβλέπεται η προσαρμογή πάσης φύσεως φρεατίων και εσχαρών υδροσυλλογής με την τελική στάθμη, την κατά μήκος κλίση και επίκλιση του καταστρώματος της οδού, η αποκατάσταση και ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση), καθώς και ο καθαρισμός των παρακείμενων φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων των προς συντήρηση οδών.

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση οδοστρώματος) κάθε είδους και σε οποιαδήποτε οδό υποδειχθεί από την επίβλεψη, ακόμα και εκτός των οδών που συντηρούνται με την παρούσα μελέτη και αναφέρονται στον πίνακα εργασιών. Σε σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, θα κατασκευαστούν ασφαλτικοί τάπητες που θα έχουν πρόσθετες ιδιότητες, φιλικές π