Αέριο: Στήριξη της Κομισιόν στον Κάθετο Διάδρομο – Προ των πυλών νέα δημοπρασία

Με την παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, οι διήμερες εργασίες της Υπουργικής Συνόδου για την ενεργειακή συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC). Το «παρών» από τη χώρα μας θα δώσει ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Πρώτος «σταθμός» η Ρουμανία τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, επίσκεψη την επομένη στη Βουλγαρία του Επιτρόπου και των Υπουργών, για επιθεώρηση των έργων του Vertical Corridor. Τη Δευτέρα και η νέα διαδικασία για τη δέσμευση δυναμικότητας, μετά την έγκριση από τις Ρυθμιστικές Αρχές.

Νέα κίνηση στήριξης του Vertical Corridor προγραμματίζει η Κομισιόν, με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν να δίνει το παρών στις διήμερες εργασίες της Υπουργικής Συνόδου για την ενεργειακή συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), οι οποίες τη δεύτερη ημέρα θα έχουν ως επίκεντρο τον Κάθετο Διάδρομο αέριου.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου ο Επίτροπος Γιόργκενσεν και οι Υπουργοί των αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου θα βρεθούν στη Βουλγαρία, για να επισκεφθούν τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις. Θα απευθυνθούν στον Τύπο σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο η Κομισιόν είχε αποστείλει επιστολή στις εμπλεκόμενες χώρες, ενημερώνοντάς τους για το ότι θέτει υπό την αιγίδα της την πρωτοβουλία των αντίστοιχων Διαχειριστών όπως και για το ότι ο Vertical Corridor θα βρισκόταν στην ατζέντα του CESEC. Αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά η δυνατότητα των εταιρειών να δεσμεύσουν δυναμικότητα για το σύνολο της όδευσης, ώστε με αφετηρία την Ελλάδα να μεταφέρουν αέριο στην Ουκρανία.

Νέα δημοπρασία

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου πρόκειται να διεξαχθεί η νέα δημοπρασία για το προϊόν «Route 1», που αφορά τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία, το οποίο έχει φτάσει σε υγροποιημένη μορφή (LNG) στη Ρεβυθούσα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μετά την έγκριση από τις Ρυθμιστικές Αρχές της επέκτασης των διαγωνισμών για ένα 6μηνο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο Νοέμβριος 2025-Απρίλιος 2026.

Στις νέες δημοπρασίες, στις εκπτώσεις που προσέφεραν ήδη οι Διαχειριστές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ουκρανίας, πλέον έχουν προστεθεί και discount από τις εταιρείας διαχείρισης των συστημάτων μεταφοράς της Ρουμανίας και της Μολδαβίας. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η όδευση του Vertical Corridor γίνεται πλέον πιο συμφέρουσα και εξίσου ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες “οδούς” για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία.

Όπως έγραψε χθες το -, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές του ΥΠΕΝ, ο Κάθετος Διάδρομος θεωρείται για τις ΗΠΑ η βέλτιστη όδευση για την ενίσχυση των εισαγωγών αμερικανικού LNG στην ΕΕ. Μάλιστα, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού εκτιμά πως θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά και άμεσα οι υποδομές του Vertical Corridor, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν σημαντικές ποσότητες.

Αμερικανικά κεφάλαια

Ένα σχέδιο που βρίσκεται υπό εξέταση από τις ΗΠΑ είναι να χρηματοδοτηθούν με αμερικανικά κεφάλαια οι αναβαθμίσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποψήφιο «όχημα» χρηματοδότησης είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός DFC (Development Finance Corporation) του αμερικανικού Δημοσίου. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να διασφαλίσουν πως οι υποδομές αυτές όντως θα αξιοποιούνται.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το deal που θα προτείνουν στις χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Vertical Corridor, θα είναι να υπογράψουν μακροχρόνιες συμβάσεις, με traders και παραγωγούς αερίου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στην προοπτική σύναψης τέτοιων συμφωνιών, κομβικής σημασίας αναμένεται να είναι η 6η Διάσκεψης της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (P-TEC), που θα λάβει χώρα 6-7 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

«Στο τραπέζι» και οι τιμές

Οι εργασίες του CESEC θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων του REPowerEU, καθώς η ΕΕ προωθεί τις διαπραγματεύσεις της για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία. Στο κάδρο θα είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα καταστούν οι τιμές της ενέργειας πιο προσιτές μέσω ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας, ενοποίησης της αγοράς και διαφοροποίησης.

Αφετηρία για τις συζητήσεις θα αποτελέσει το σύνολο των δράσεων για τη μείωση των τιμών της ενέργειας που περιέγραψε η Επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας επικείμενης διαδικασίας συγκέντρωσης της ζήτησης φυσικού αερίου για τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή.