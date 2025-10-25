Γαλλία: Νέο «χτύπημα» απ’ τη Moody’s – Υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα

Η Γαλλία έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους οίκους S&P, Fitch και DBRS, καθώς η παρατεταμένη πολιτική αναταραχή εντείνεται και αυξάνει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε κρίση δημόσιων οικονομικών.

Η Moody’s υποβάθμισε την προοπτική της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας σε «αρνητική» από «σταθερή», προσθέτοντας ακόμη μία προειδοποίηση για τα διογκωμένα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς η αποδυναμωμένη κυβέρνηση μειοψηφίας δυσκολεύεται να περάσει τον προϋπολογισμό.

«Η απόφαση για αλλαγή της προοπτικής σε αρνητική αντικατοπτρίζει τον αυξημένο κίνδυνο ότι ο κατακερματισμός του πολιτικού τοπίου της χώρας θα συνεχίσει να υπονομεύει τη λειτουργία των νομοθετικών θεσμών της Γαλλίας», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή. «Αυτή η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να εμποδίσει την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις πολιτικής, όπως το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα, το αυξανόμενο χρέος και τη διαρκή άνοδο του κόστους δανεισμού.»

Η αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Moody’s παραμένει επτά βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπιδιών» (junk), στο επίπεδο Aa3, ισότιμη με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας.

Η Γαλλία έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους οίκους S&P, Fitch και DBRS, καθώς η παρατεταμένη πολιτική αναταραχή εντείνεται και αυξάνει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε κρίση δημόσιων οικονομικών.

Η πολιτική κρίση τροφοδοτεί την οικονομική

Η Εθνοσυνέλευση έχει αποπέμψει δύο πρωθυπουργούς τον τελευταίο χρόνο λόγω των σχεδίων τους για τον προϋπολογισμό, έπειτα από τις πρόωρες εκλογές που διέσπασαν το κοινοβούλιο σε ασυμβίβαστες ομάδες μειοψηφίας. Ο σημερινός πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, έχει καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία μόνο υποκύπτοντας στις πιέσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που προώθησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών.

Η Moody’s προειδοποίησε ότι, αν η αναστολή της μεταρρύθμισης – η οποία αυξάνει τη χαμηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη – διαρκέσει πέρα από λίγα χρόνια, θα επιδεινώσει περαιτέρω τις δημοσιονομικές προκλήσεις και θα πλήξει τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας.

Ακόμη και μετά την αναστολή της μεταρρύθμισης, ο Λεκορνύ παραμένει ευάλωτος, καθώς οι Σοσιαλιστές, των οποίων τη στήριξη χρειάζεται για να παραμείνει στην εξουσία, απειλούν να στηρίξουν προτάσεις δυσπιστίας εάν η κυβέρνηση δεν κάνει περισσότερες παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό του 2026. Οι βασικές τους απαιτήσεις περιλαμβάνουν μικρότερες περικοπές δαπανών και σημαντική αύξηση της φορολογίας για τους πλούσιους και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Προσθέτοντας επιπλέον αβεβαιότητα στα δημόσια οικονομικά, ο Λεκορνύ απέρριψε τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, ενός εργαλείου που προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν την ψηφοφορία του προϋπολογισμού όταν δεν διέθεταν απόλυτη πλειοψηφία. Δεν είναι σαφές πώς οι διχασμένοι βουλευτές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε ένα νομοσχέδιο, τη στιγμή που απαιτούνται αντιδημοφιλείς περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων για να τεθεί υπό έλεγχο το ανεξέλεγκτο έλλειμμα.

«Δεν είναι πλέον δυνατό να κυβερνά κανείς με τη συνοχή ενός μόνο στρατοπέδου, αλλά με την καλλιέργεια ενός αυστηρού διαλόγου μεταξύ βουλευτών που ξεκινούν από διαφορετικές πεποιθήσεις», δήλωσε ο Λεκορνού νωρίτερα την Παρασκευή στην Εθνοσυνέλευση. «Είναι η ήσυχη επανάσταση του κοινοβουλίου».

Το αρχικό σχέδιο νόμου που υπέβαλε ο Λεκορνύ στο κοινοβούλιο αυτόν τον μήνα στοχεύει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι οι βουλευτές έχουν περιθώριο να διαπραγματευθούν ευρύτερο στόχο, εφόσον το έλλειμμα παραμείνει εντός του 5% και η Γαλλία μπορέσει να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο του 3% έως το 2029.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε, μετά την απόφαση της Moody’s, ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε μια «φιλόδοξη» μείωση του ελλείμματος, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2029. Η αρνητική προοπτική του οίκου, πρόσθεσε, δείχνει την «απόλυτη αναγκαιότητα» εξεύρεσης συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό.

«Αν παραταθεί η αδυναμία ψήφισης νομοθεσίας που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις πολιτικής, αυτό θα σηματοδοτούσε αποδυνάμωση των θεσμών της χώρας», ανέφερε η Moody’s. «Ελλείψει προϋπολογισμών που θα περιόριζαν προληπτικά τις δαπάνες ή θα αύξαναν τα έσοδα, τα ελλείμματα της Γαλλίας θα παρέμεναν υψηλά για περισσότερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι αναμένουμε σήμερα.»