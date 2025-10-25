Εργοδότες-vs-νέοι-εργαζόμενοι:-Το-μεγάλο-«beef»-για-την-επάρκεια-δεξιοτήτων

Επτά στους δέκα νέους εργαζόμενους ηλικίας 15-34 ετών θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας που έχουν επιλέξει.

Η διαπίστωση των εργαζομένων βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τους εργοδότες, οι οποίοι από διάφορες έρευνες προκύπτει ότι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να βρουν τα ιδανικά ταλέντα που αναζητούν, ώστε να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας που έχουν στις επιχειρήσεις τους.

Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο του 2024, δείχνει ότι ο ένας στους πέντε συμμετέχοντες εκτιμά πως διαθέτει δεξιότητες που είναι ανώτερες από τη θέση εργασίας που απασχολείται. Το 65,7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το αντικείμενο των σπουδών που πραγματοποίησε συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το είδος της εργασίας που έχει επιλέξει. Στον αντίποδα, πολύ μικρό είναι το ποσοστό (μόλις 2,2%) όσων δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν κάποιο πρόγραμμα σπουδών χωρίς να το ολοκληρώσουν.

Υπάρχουν όμως αντίστοιχες έρευνες για εργοδότες, που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, που δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εύρεσης ταλέντων, δηλαδή εργαζομένων με την ανάλογη εξειδίκευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε πρόσφατη έρευνα της Manpower, για το 54% των εργοδοτών η προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις εργασίας αποτελεί τη Νο1 πρόκληση.

Τα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ

Πιο αναλυτικά, τα ευρήματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ έχουν ως εξής:

1) Ως προς την αντιστοιχία μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και των απαιτήσεων της τρέχουσας ή της τελευταίας κύριας εργασίας, προκύπτει ότι:

Το 69,2% των ατόμων ηλικίας 15-34 ετών θεωρεί ότι το επίπεδο της εκπαίδευσής του καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας του.

θεωρεί ότι το επίπεδο της εκπαίδευσής του καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας του. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για τους εργαζόμενους (72,2%) και μικρότερο για τους ανέργους (52,3%) και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού (61,0%).

Το 24% των γυναικών εργάζεται (ή εργάστηκε) σε εργασία με απαιτήσεις κατώτερες του εκπαιδευτικού του επιπέδου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι 20,3%.

εργάζεται (ή εργάστηκε) σε εργασία με απαιτήσεις κατώτερες του εκπαιδευτικού του επιπέδου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι 20,3%. Tο μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με εργασία κατώτερη του επιπέδου σπουδών τους (32,5%) παρατηρείται στους ανέργους.

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι ανώτερο από τις απαιτήσεις της εργασίας τους διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το επάγγελμα.

2) Σε σχέση με την αντιστοιχία ανάμεσα στο αντικείμενο του υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και στην τρέχουσα ή στην τελευταία κύρια εργασία:

*** Η πλειονότητα όσων συμμετείχαν στην έρευνα (70,9%) θεωρεί πως οι δεξιότητές τους καλύπτουν τις απαιτήσεις της τρέχουσας ή της τελευταίας εργασίας τους.

*** Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο για τους άντρες (73%) και τα άτομα ηλικίας 25-29 ετών (72,1%), ενώ είναι σημαντικά μικρότερο για τα άτομα 15-29 ετών (57%).

*** Ένα στα πέντε άτομα θεωρεί ότι έχει δεξιότητες που είναι ανώτερες από τις απαιτήσεις της εργασίας του (19,5%). Τα μεγαλύτερα σχετικά ποσοστά συναντώνται στις γυναίκες (21,4%) και τα άτομα ηλικίας 30-34 ετών (20%).

*** Το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι έχουν δεξιότητες κατώτερες από τις εργασιακές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα μικρό (3,1%).

*** Όσον αφορά τα άτομα που θεωρούν ότι έχουν δεξιότητες ανώτερες από αυτές που απαιτεί η θέση εργασίας τους, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησης.