Ετοιμάζεται-για…double-στην-Ελλάδα-η-best-western-hotels-&-resorts

Τον διπλασιασμό του επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλακίου της σε ορίζοντα πενταετίας σχεδιάζει η Best Western Hotels & Resorts, η οποία μετρά σήμερα 10 ξενοδοχεία στην Ελλάδα κάτω από την ομπρέλα της.

Τελευταία προσθήκη στο portfolio της διεθνούς αλυσίδας είναι το ξενοδοχείο Collini Hotel Mykonos, το οποίο θα φέρει την υπογραφή World Hotels και θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο καλοκαίρι. To συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι το ένα από τα δύο ενός Ιταλού επιχειρηματία. Το δεύτερο βρίσκεται στην Ιταλία.

Στα επικείμενα ανοίγματα της αλυσίδας στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και το Sokio Piraeus, BW Premier Collection που αποτελεί το… αδελφάκι του Sokio Attiki Hotel, BW Premier Collection, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η Best Western προσφέρει ένα “παράθυρο” στους επιχειρηματίες που θέλουν να προσελκύσουν στα ξενοδοχεία τους διεθνείς ταξιδιώτες. Η Best Western είναι η σωστή λύση», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο Walter Marcheselli, πρόεδρος BWH Hotels για την Ιταλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η Ελλάδα έχει σημαντική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης και οι Ιταλοί που ανέκαθεν επισκέπτονταν την Ελλάδα, πλέον αναζητούν και νέους προορισμούς», τόνισε από την πλευρά της η Sara Digiesi, διευθύνουσα σύμβουλος της BWH Hotels για την Ιταλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η παρουσία στην Ελλάδα

Η αλυσίδα Best Western κλείνει φέτος 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται 10 ξενοδοχεία στην Ελλάδα: το Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, το Embassy Hotel, το Dorian Inn, το Sokio Attiki Hotel στην Αθήνα, το Plaza Hotel Rhodes στη Ρόδο, το Zante Park Resort and Spa και το Galaxy Beach Resort στη Ζάκυνθο, το Chryssi Akti στην Άνδρο, το Sokio Piraeus στον Πειραιά και το Collini Hotel Mykonos.

Στο peak της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, η Best Western είχε εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της 25 ξενοδοχεία. Ωστόσο, λόγω του τεχνολογικού, κυρίως, μετασχηματισμού της αλυσίδας και των νέων κριτηρίων που έθεσε, το 30% περίπου των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων δεν κατάφερε να ακολουθήσει και διέκοψε τη συνεργασία του με την εταιρεία.

Βέβαια, όπως τόνισαν οι επικεφαλής της αλυσίδας τα 10 ξενοδοχεία που φέρουν σήμερα κάποιο από τα σήματα της Best Western διαθέτουν τον ίδιο αριθμό δωματίων με εκείνον που είχαν άλλοτε οι 25 μονάδες.

Νέα εποχή

Σημειωτέον ότι προ ημερών η BWH Hotels Southeastern Europe, που εδρεύει στην Αθήνα και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλός της ήταν επί 35 χρόνια η Κάρολ Μάριοτ, και η BWH Hotels Italy & Malta, που εδρεύει στο Μιλάνο, υπέγραψαν συμφωνία σύμπραξης.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου φορέα, του BWH Hotels Italy & South-Εast Europe, που θα διαθέτει μεγάλη ισχύ, με 415 εκατ. έσοδα (room revenue).

Η BWH Hotels Italy & South-Εast Europe θα έχει κάτω από την ομπρέλα της περισσότερα από 200 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 14.000 δωματίων, τα οποία λειτουργούν σε 125 προορισμούς 15 διαφορετικών και σημαντικών κρατών-αγορών, φέροντας κάποιο από τα 18 δημοφιλή σήματα της BWH Hotels. Μόνο στην Ιταλία και τη Μάλτα κάτω από την ομπρέλα της Best Western βρίσκονται 170 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 12.000 δωματίων.

Πέραν, ωστόσο, του αμιγώς ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της, η Best Western φιλοδοξεί με τα δύο brands που διαθέτει να ενισχύσει την παρουσία της και στον τομέα των serviced apartments, που συνιστούν μια τάση η οποία αποκτά εσχάτως ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.