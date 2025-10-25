ΗΠΑ:-Η…-καταστροφή-της-Ανατολικής-Πτέρυγας-του-Λευκού-Οίκου-με-χρήμα-απ’-τις-big-tech

Τα χρήματα που χρηματοδοτούν την αίθουσα χορού που κατασκευάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να αποτελέσουν ένα μεγάλο σκάνδαλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει αυτό που ξεκίνησαν οι Βρετανοί. Αυτό αναφέρει το motherjones.com, υπενθυμίζοντας την πυρπόληση και καταστροφή του Λευκού Οίκου κατά τον Αγγλοαμερικανικό πόλεμο του 1812. Παρά τις υποσχέσεις ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα επηρεαζόταν από την προσθήκη μιας αίθουσας χορού αξίας 230 εκατομμυρίων δολαρίων, η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα έχει στην πραγματικότητα κατεδαφιστεί. Οι εικόνες του εργοταξίου είναι τόσο σοκαριστικές, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών φέρεται να έχει διατάξει τους υπαλλήλους του να σταματήσουν να τραβούν φωτογραφίες.

Οι φιλοδοξίες του προέδρου για την αίθουσα χορού δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ερμηνευθούν: ο Τραμπ θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, κάτι που θα φέρει αδιαμφισβήτητα τη δική του σφραγίδα. «Για περισσότερα από 150 χρόνια», έγραψε τη Δευτέρα στο Truth Social, «κάθε πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο για να φιλοξενεί μεγάλες δεξιώσεις».

Αν η καταστροφή της Ανατολικής Πτέρυγας προκαλεί σοκ, τα χρήματα που τη χρηματοδοτούν ενδέχεται να αποτελέσουν ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ο Λευκός Οίκος, πρόθυμος να διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι τα φορολογικά τους χρήματα δεν διοχετεύονται σε ένα έργο ματαιοδοξίας, έχει τονίσει ότι η αίθουσα χορού χρηματοδοτείται από ιδιώτες και μεγάλες εταιρείες. Αντί να ακολουθήσει τη διαδικασία για την εξασφάλιση και διάθεση ομοσπονδιακών κονδυλίων, ο Τραμπ απλώς ζήτησε από τις εταιρείες που η κυβέρνησή του υποτίθεται πως ρυθμίζει να υπογράψουν επιταγές.

Ο κατάλογος των δωρητών που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνει τους συνήθεις μεγαλοχρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών, όπως τη μεγιστάνα των καζίνο Μίριαμ Άντελσον και τον επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων Στίβεν Σβαρτσμαν, αλλά και μια σειρά εταιρειών των οποίων οι επικεφαλής έχουν τεράστια κίνητρα να διατηρήσουν καλές σχέσεις με έναν συχνά εκδικητικό αρχηγό κράτους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί και ο σιδηροδρομικός γίγαντας Union-Pacific – ο οποίος χρειάζεται την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για μια προτεινόμενη συγχώνευση ύψους 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Norfolk Southern. (Η Union-Pacific δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.) Και έπειτα υπάρχουν οι τεχνολογικοί γίγαντες – Google, Apple, Microsoft, Amazon και Meta.

Οι ίδιες οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραμείνει ασυνήθιστα σιωπηλές σχετικά με το έργο που βοηθούν να χρηματοδοτηθεί. Για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε διαφύγει της προσοχής τους, το motherjones έστειλε φωτογραφία της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας – μαζί με αιτήματα για σχόλιο – σε εκπροσώπους όλων αυτών των εταιρειών.

Ένας εκπρόσωπος της Microsoft επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία είχε κάνει μια δωρεά, αλλά δεν πρόσφερε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Καμία από τις υπόλοιπες εταιρείες δεν απάντησε.

Όλοι από κοντά τον Τραμπ

Οι δωρεές των Big Tech εταιρειών για το αγαπημένο εγχείρημα του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο που οι γίγαντες της βιομηχανίας έχουν πολλά να χάσουν ή να κερδίσουν από τη σχέση τους με τον Λευκό Οίκο. Σε μια αισθητή μεταστροφή σε σχέση με την πρώτη θητεία του Τραμπ, οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δώδεκα μηνών επαινώντας τον πρόεδρο, καθώς προσπαθούν να χειριστούν υποθέσεις αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα, δασμούς και ρυθμιστικά εμπόδια, να διεκδικήσουν συμβόλαια και να προωθήσουν πολιτικές που ευνοούν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Και μία πολιτική ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή πάνω από όλες: όλες αυτές οι εταιρείες έχουν επενδύσει το μέλλον τους, σε διαφορετικό βαθμό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Για να πετύχουν τους στόχους τους, χρειάζονται ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων, αποφυγή νέων κυβερνητικών περιορισμών, κατασκευή τεράστιων υποδομών – εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, γραμμές μεταφοράς, κέντρα δεδομένων – και εξασφάλιση πρόσβασης σε νερό και γη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει μεγάλες υποσχέσεις ότι θα βοηθήσει.

Σε ένα δείπνο στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, μια σειρά από επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών πήραν διαδοχικά τον λόγο για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ για τη δέσμευση της κυβέρνησής του να κόψει τη «γραφειοκρατική κόκκινη ταινία», ώστε να «χτίζουμε, χτίζουμε, χτίζουμε».

«Σας ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε όλους μαζί και για τις πολιτικές που έχετε εφαρμόσει ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ηγούνται», είπε ο Σάτυα Ναδέλα της Microsoft στον Τραμπ.

«Ευχαριστώ που δίνετε το παράδειγμα», πρόσθεσε ο Τιμ Κουκ, διευθύνων σύμβουλος της Apple και επίσης δωρητής για την αίθουσα χορού. (Το επενδυτικό σχέδιο της Apple είναι μακράν το λιγότερο δαπανηρό από τα υπόλοιπα, ωστόσο η εταιρεία είναι βαθιά εμπλεκόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη και σαφώς δεν επιθυμεί να συγκρουστεί με τον πρόεδρο – κάτι που φαίνεται από το πρόσφατο δώρο του Κουκ προς τον Τραμπ: μια επιχρυσωμένη πλάκα 24 καρατίων).

«Ευχαριστούμε για την ηγεσία σας», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, που επίσης παρευρισκόταν, είχε δηλώσει ενθουσιασμένος νωρίτερα φέτος: «Έχουμε πλέον μια αμερικανική κυβέρνηση που είναι περήφανη για τις κορυφαίες εταιρείες μας, δίνει προτεραιότητα στη νίκη της αμερικανικής τεχνολογίας και θα υπερασπιστεί τις αξίες και τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό.»

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην «καλή πλευρά» του Τραμπ – ο οποίος μάλιστα τους έχει απονείμει τη μέγιστη τιμή του, επαινώντας τους για τα δικά τους κατασκευαστικά έργα. Όμως οι τεχνολογικοί ηγέτες δεν χρειάζονται υπενθύμιση για το τι συμβαίνει σε όσους βρεθούν στη «λάθος» πλευρά του· μπορούν απλώς να κοιτάξουν στο πρόσφατο παρελθόν, όταν ο Τραμπ οδήγησε αρκετούς από αυτούς στα δικαστήρια και απείλησε να στείλει τον Ζάκερμπεργκ στη φυλακή. Η Meta ήδη κατέβαλε στον Τραμπ 22 εκατομμύρια δολάρια, με τη μορφή δωρεάς στη βιβλιοθήκη του προέδρου, για να διευθετήσει μια αγωγή νωρίτερα φέτος. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι πραγματικά τόσο παράξενο που, όταν ο πρόεδρος τους ζήτησε να γράψουν επιταγές για το αγαπημένο του έργο, είπαν «ναι»;

Οι εταιρείες τεχνολογίας δεν έχουν δώσει καμία εξήγηση για τις δωρεές τους προς το Trust for the National Mall, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί ως μεσάζων για τη χρηματοδότηση της αίθουσας χορού· ούτε αυτές, ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν αποκαλύψει τα ακριβή ποσά που προσέφεραν. (Με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: γνωρίζουμε ότι το YouTube, θυγατρική της Google, συνέβαλε με 22 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος του διακανονισμού μιας αγωγής που είχε καταθέσει ο Τραμπ κατά της εταιρείας το 2021).

Ίσως να μοιράζονται το πάθος του προέδρου για μεγάλους χώρους εκδηλώσεων. Ίσως απλώς να μην τους άρεσε η συμμετρία του παλιού κτιρίου.

Όμως η αισθητική και η ευπρέπεια δεν είναι οι μόνοι λόγοι που κανένας προηγούμενος ένοικος του Λευκού Οίκου δεν είχε ζητήσει προσωπικά από τις εταιρείες που εποπτεύει να χρηματοδοτήσουν μια οικιστική ανακαίνιση. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η εντύπωση τεράστιων συγκρούσεων συμφερόντων, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ζητά χάρες από εταιρείες τρισεκατομμυρίων δολαρίων τις οποίες έχει κατά καιρούς απειλήσει και πιέσει.