«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τα καρτέλ στην Καραϊβική – Αντιδράσεις εντός και εκτός ΗΠΑ για την στρατιωτική κλιμάκωση

Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεσεθ δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, προκαλώντας αντιδράσεις και νομικές αμφισβητήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα σκοτώσουμε αυτούς που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Ξέρετε, θα είναι νεκροί». Στη συνέχεια, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απευθύνθηκε στα καρτέλ: «Θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίσαμε την αλ-Κάιντα. Θα σας βρούμε. Θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών στις θάλασσες της Καραϊβικής κοντά στη Βενεζουέλα και στον ανατολικό Ειρηνικό, περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη ομάδας αεροπλανοφόρου την Παρασκευή, έχει προκαλέσει έντονη κριτική, ότι οι ενέργειες δεν είναι συμβατές με το δίκαιο των ΗΠΑ αλλά και το διεθνές.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον 10 θανατηφόρες επιθέσεις που στόχευαν σκάφη φερόμενων ναρκοδιακινητών, σκοτώνοντας 43 ανθρώπους.

Ο Παζ Ζάρατε, ειδικός στο διεθνές δίκαιο από την Χιλή, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα και ότι οι διακινητές ναρκωτικών πρέπει να συλλαμβάνονται, όχι να εκτελούνται επί τόπου. Η διοίκηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία έχει χαρακτηρίσει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι οι κηρύξεις πολέμου και οι εξουσιοδοτήσεις για στρατιωτική δράση στο εξωτερικό εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί, οι νομικοί εμπειρογνώμονες, οι ξένες κυβερνήσεις και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ. Η Μαίρη Έλεν Ο’ Κόννελ, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Νότρε Νταμ, τόνισε ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης εκτός ζώνης ένοπλης σύγκρουσης είναι παράνομη. Επίσης, η Λόρα Ντίκινσον, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τη νομιμότητα των επιθέσεων τόσο βάσει του εσωτερικού όσο και του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει πληροφορίες για τη συμμετοχή των επιτιθέμενων σκαφών στη διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία. Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται από πολλούς ως μέσο για την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από την εξουσία. Ο Τραμπ, σε μία κίνηση να δικαιολογήσει νομικά την εκστρατεία, ενημέρωσε το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες ως «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ, επικαλούμενος το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «ένοπλες επιθέσεις» εναντίον των ΗΠΑ.

Ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1992.

Την ίδια ώρα, στην Ουάσινγκτον, οι Δημοκρατικοί ηγούνται της κριτικής στις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των καρτέλ, με τον Τζακ Ριντ, κορυφαίο Δημοκρατικό στην επιτροπή ένοπλων υπηρεσιών της Γερουσίας, να δηλώνει ότι ο Τραμπ διεξάγει «μυστικούς πολέμους» κατά όποιου επιλέξει.

Ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό και η Κολομβία, έχουν καταδικάσει τις ενέργειες των ΗΠΑ, θεωρώντας τις παραβιάσεις των διεθνών νόμων. Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «δολοφονίες», ενώ ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο για τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις άλλων χωρών για κοινή δράση.