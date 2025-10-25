«Καλώς-ήρθατε-στο-hotel-hamas»:-150-επικίνδυνοι-τρομοκράτες-που-απελευθερώθηκαν-από-το-Ισραήλ-μένουν-σε-πεντάστερο-ξενοδοχείο-στο-Κάιρο

Η αποκάλυψη της Daily Mail για τη διαμονή 154 τρομοκρατών που απελευθερώθηκαν ως μέρος της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάιρο προκαλεί σοκ και έντονη ανησυχία. Οι άνδρες αυτοί που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί για τρομοκρατικές επιθέσεις είναι μέλη της Χαμάς και του ISIS και ζουν ανάμεσα σε τουρίστες, ενώ παρακολουθούνται στενά από τις τοπικές αρχές ασφαλείας. Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργανώσουν τα δίκτυά τους.

Απελευθέρωση 250 επικίνδυνων τρομοκρατών στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης της Γάζας

Η συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, η οποία υπεγράφη ως μέρος του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεπε την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων τρομοκρατών που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, με στόχο να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και η κατάπαυση του πυρός. Αν και το Ισραήλ ήταν αρχικά αντίθετο στην απελευθέρωσή τους, τελικά δέχθηκε τη συμφωνία, θεωρώντας ότι ήταν η μόνη λύση για να σωθούν οι όμηροι και να επιτευχθεί μια προσωρινή ειρήνη στην περιοχή.

Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/UAwWclu5t9 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 25, 2025

Η πολυτελής διαμονή των τρομοκρατών σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων

Από τους 250 τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν, οι 154 διαμένουν στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ένα πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο. Οι εξτρεμιστές, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιφανή μέλη της Χαμάς και του ISIS, απολαμβάνουν πολυτελή διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο διαθέτει πισίνα, σπα, εστιατόρια και μπαρ. Ορισμένοι που μένουν εκεί είναι ο Mahmoud Issa, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζα α-Ντίν αλ-Κασάμ, ο Izz a-Din al-Hamamrah, μέλος του ISIS, και ο Samir Abu Nima, εγκέφαλος των βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία.

Mahmoud Issa, Al-Quds-born, architect of resistance, and the “dean” of Hamas prisoners, is among the most feared and steadfast leaders the occupation has ever tried to break. Born in Anata, northeast of Al-Quds, in 1968, Issa joined Hamas upon its founding and, with a cadre of… pic.twitter.com/vVZXzBFE1u — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) October 11, 2025

Η άφιξή τους και οι αντιδράσεις στην Αίγυπτο

Η άφιξη των τρομοκρατών στο ξενοδοχείο ήταν πολύ θερμή, καθώς φίλοι, οικογένειες και υποστηρικτές τους τους περίμεναν στο λόμπι του ξενοδοχείου. Οι τρομοκράτες, που ήταν φυλακισμένοι για χρόνια, είχαν εγκάρδια υποδοχή από Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Αίγυπτο και υποστηρίζουν τη Χαμάς. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, όπως ο Akram Abu Bakr, ο οποίος είναι υπεύθυνος για δεκάδες επιθέσεις, έκανε δεξίωση για το γάμο του στο ξενοδοχείο.

Η ανησυχία για την ασφάλεια στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Η παρουσία αυτών των τρομοκρατών στην Αίγυπτο και η δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία, έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Οι τρομοκράτες, όπως τονίζει ο πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Guy C, έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα και να επανασυστήσουν τρομοκρατικές ομάδες. Αυτοί οι εξτρεμιστές μπορούν να επανενωθούν με τους υποστηρικτές τους και να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητές τους, απειλώντας τη διεθνή ασφάλεια.

Η σιωπή της Marriott και της κυβέρνησης του Κατάρ για τη διαμονή των τρομοκρατών

Το γεγονός ότι το Renaissance Cairo Mirage City Hotel συνεχίζει να δέχεται κρατήσεις από το κοινό, παρά την παρουσία των τρομοκρατών, έχει προκαλέσει έντονη κριτική. Η εταιρεία Marriott δεν έχει δώσει καμία επίσημη απάντηση για την παρουσία αυτών των ατόμων στο ξενοδοχείο. Επίσης, η κυβέρνηση του Κατάρ, η οποία είναι γνωστή για την υποστήριξη σε παλαιστινιακές οργανώσεις, δεν έχει σχολιάσει το ζήτημα και είναι πολύ πιθανό να χρηματοδοτεί την παραμονή των τρομοκρατών.

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας

Ανώτατοι αξιωματούχοι και ειδικοί από όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει ανησυχία για τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Ο καθηγητής Anthony Glees από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ προειδοποίησε ότι η αποφυλάκιση αυτών των επικίνδυνων ατόμων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων τρομοκρατικών ιστών και να αναζωπυρώσει τη βία στην περιοχή και παγκοσμίως. Οι τρομοκράτες που αποφυλακίστηκαν, όπως ο Issa, που είναι υπεύθυνος για δεκάδες επιθέσεις και απαγωγές, αποτελούν μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Το κόστος αυτής της συμφωνίας για την ασφάλεια και την ειρήνη

Η απελευθέρωση αυτών των 250 τρομοκρατών ήταν μια σκληρή απόφαση για το Ισραήλ, η οποία ελήφθη για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και να επιτευχθεί μια προσωρινή ειρήνη στην περιοχή. Ωστόσο, η παρουσία αυτών των τρομοκρατών σε χώρες της Μέσης Ανατολής και η πιθανότητα να επαναδραστηριοποιηθούν ανησυχούν τους ειδικούς για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμφωνία αυτή στην παγκόσμια ασφάλεια.

Σύμφωνα με ειδικούς για θέματα τρομοκρατίας η συμφωνία για τη Γάζα αν και παρέχει ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή, κρύβει μια νέα απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, με την εμφάνιση ενός νέου κύματος εξτρεμιστικών κυψελών που μπορεί να επηρεάσουν την περιοχή και πέρα από αυτήν.