Μια-σειρά-άδεια-καθίσματα:-Απούσα-η-αντιπολίτευση-από-την-κηδεία-του-Διονύση-Σαββόπουλου

Απόντες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου ήταν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η φωτογραφία από την πρώτη σειρά των καθισμάτων, τα οποία καταλαμβάνουν οι αρχηγοί, απέναντι από την οικογένεια του εκλιπόντος, δείχνει άδεια καθίσματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης δεν παρέστησαν στην κηδεία.

Από τους αρχηγούς των κομμάτων, στην κηδεία παρέστη η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε στον ναό αφού είχε αρχίσει η εξόδιος ακολουθία.

Πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν χθες στη Μπολόνια όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό. Για την ιστορία η ιταλική ομάδα κέρδισε με 92-75.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ.

Ποιοι πολιτικοί ήταν στην κηδεία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες ήταν από τα πρόσωπα που έδωσαν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στην Μητρόπολη.

Από πολιτικούς παρέστησαν:

– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Από καλλιτέχνες: ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.