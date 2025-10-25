Νίκος-Ανδρουλάκης:-Συνεχίζουμε-στον-δρόμο-ενότητας-και-αυτονομίας-που-χάραξε-η-Φώφη-Γεννηματά

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του, καθώς το Σάββατο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” η αείμνηστη πρόεδρος του Κινήματος μας Φώφη Γεννηματά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας» και επισήμανε τους αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα».

