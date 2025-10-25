Ο Γ. Παπαβασιλείου παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μία μέρα πριν

Παραιτήθηκε ο νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου – ο οποίος μόλις χθες είχε αναλάβει τα καθήκοντά του – μετά την αποκάλυψη ότι εμφανίζονταν στο πρόσφατο παρελθόν ως θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Δένδια αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη τους οποίους αποθέωνε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο κ. Παπαβασιλείου δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή». Σημειώνει επίσης ότι «είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες», ενώ προσθέτει και ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση μου ζητηθεί.

Οι αναρτήσεις του Παπαβασιλείου στο Facebook που προκάλεσαν τον πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη:

Το βιογραφικό του Γιώργου Παπαβασιλείου

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS.

Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.