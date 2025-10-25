Παλεύει-για-επιστροφή-στην-κερδοφορία-η-creta-farms

Την ώρα που το deal εξαγοράς της Νίκας από τον Υφαντή, Επιτροπής Ανταγωνισμού επιτρέπουσας, βρίσκεται προ των πυλών αλλάζοντας τη δυναμική στον κλάδο, η Creta Farms που πουλά αλλαντικά αξίας 145,9 εκατ. ευρώ (σ.σ. οριακά χαμηλότερα από το 2023) συνεχίζει να παλεύει με ζημιές.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά της αποτελέσματα (σ.σ. αφορούν τη χρήση του 2024) οι πωλήσεις της υποχώρησαν ελαφρά στα 145,998 εκατ. ευρώ από 147,186 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο διατηρήθηκε στο 40%, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ (περιθώριο 4,8% έναντι 5,7%) από 8,323 εκατ. ευρώ.

Για μια ακόμη χρονιά, όμως, το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, -1,004 εκατ. ευρώ από ζημιές 105 χιλ. ευρώ το 2023, κυρίως επειδή το χρηματοοικονομικό κόστος «καταπίνει» το λειτουργικό κέρδος. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα άγγιξαν τα 4,209 εκατ. ευρώ από 4,053 εκατ. ευρώ το 2023.

Με τον ορκωτό (Crowe/SOL) να εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη για τον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες», ύψους 6,38 εκατ. ευρώ. Η επιφύλαξη αφορά την αποτίμηση των μετοχών δύο μη εισηγμένων εταιρειών, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν στον ελεγκτή επαρκή στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία τους.

Ως αποτέλεσμα, ο ελεγκτής διατηρεί επιφυλάξεις για την ορθότητα της αποτίμησης και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της εταιρείας, τόσο για τη χρήση που έκλεισε όσο και για την προηγούμενη.

Στο εμπορικό σκέλος, η εταιρεία κράτησε και, κατά δήλωσή της, διεύρυνε την πρωτιά στα αλλαντικά με τα «Εν Ελλάδι», «Tostaki» και τη σειρά «ΧΩΡΙΣ», κόντρα σε μια αγορά που γέρνει προς φθηνότερους κωδικούς και private label. Ο προψημένος γύρος μερίδιο άνω του 70% σε αξία (σύμφωνα με τη Circana), δίνει όγκους και καλύτερο mix.

Πάντως ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 37,993 εκατ. ευρώ, από 34,804 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 5,4 φορές το EBITDA, με μόχλευση 58,5%, ενώ τα διαθέσιμα στο τέλος του 2024 ήταν 6,331 εκατ. ευρώ από 8,443 εκατ. ευρώ το 2023.

Την ίδια περίοδο ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού αυξήθηκε στα 723 άτομα από 677 το 2023. Επίσης από τη διαχείριση της βιομάζας (7.007 tn) μέσω της παραγωγής βιοαερίου, το 2024 παράχθηκε ενέργεια 1.120.133 kWh, που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας 82 νοικοκυριών (με 13.994 kWh τη μέση ετήσια κατανάλωση νοικοκυριού).

Το 2025 βρίσκει την εταιρεία, που ελέγχεται από τη Bella Bulgaria με 99,4% και Impala Holding AD με 0,6%, αντιμέτωπη με ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που οδηγείται από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού σε πίεση των τιμών προς τα κάτω, αναφέρει στις οικονομιές της καταστάσεις.