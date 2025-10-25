Παράταση για το Πόθεν Έσχες – Ως 15 Νοεμβρίου η υποβολή δήλωσης

Παράταση ανακοινώθηκε για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία για το έτος 2025 (χρήση 2024), θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Νοεμβρίου.

Την παράταση προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Η διαδικασία εκκινεί με την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή και την επιλογή από το αριστερό μενού των: «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης»-> «Δημιουργία Αρχικής Δήλωσης (Αρχικού Διορισμού» ή «Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» ->«Δημιουργία», και εν συνεχεία, στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιβεβαιώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο ότι συνεχίζει ως υπόχρεος εκτός καταλόγου.