«Πολύ εποικοδομητικές» οι συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο – Αναμένεται νέος γύρος

«Πολύ εποικοδομητικές» χαρακτήρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εμπορικές συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα με την Κίνα στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Οι ομάδες των δύο χωρών συναντήθηκαν στην Κουάλα Λουμπούρ το Σάββατο για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την εκτόνωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα ήταν «εποικοδομητικές» και αναμένεται να επαναληφθούν αύριο το πρωί, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. «Οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ εποικοδομητικές, και αναμένουμε να επαναληφθούν το πρωί», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κινεζική αντιπροσωπεία δεν έκανε δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε 5,5 ώρες, σύμφωνα με το -. Των συνομιλιών, οι οποίες φιλοξενήθηκαν οδιεξάγονται στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, ηγήθηκε από την κινεζική πλευρά ο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ. Συμμετείχαν επίσης ο εκπρόσωπος εμπορίου Λι Τσένγκανγκ και ο υφυπουργός Οικονομικών Λιαο Μιν. Από την αμερικανική πλευρά, των συνομιλιών ηγήθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Οι δύο ομάδες καλούνται να διαπραγματευτούν για τα νέα μέτρα που έχουν επιβάλλει η μία χώρα στην άλλη. Επίσης, προετοιμάζουν το σκηνικό για τις συνομιλίες την Πέμπτη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε από το Air Force One ότι έχουν να πουν «πολλά πράγματα» με τον Σι και αναμένει ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν συμβιβασμούς. «Πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις. Υποθέτω ότι κι εμείς θα κάνουμε. Έχουμε δασμούς 157% για αυτούς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βιώσιμο για αυτούς και θέλουν να τους μειώσουν και εμείς θέλουμε ορισμένα πράγματα από αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή καθ’ οδόν προς την Ασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να παρατείνει την εμπορική εκεχειρία με την Κίνα με αντάλλαγμα την επανέναρξη των αγορών σόγιας, τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη φαιντανύλη και την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.