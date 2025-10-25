lamda-development:-Στην-Βουλή-και-στην…-τελική-ευθεία-η-επένδυση-της-μαρίνας-mega-yacht-Κέρκυρας

Προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο που κυρώνει τη σύμβαση για την υλοποίηση της μαρίνας mega yacht στην Κέρκυρα. Ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση συνολικού ύψους άνω των 150 εκατ. της Lamda Development μέσω της θυγατρικής Lamda Marinas. Τι αναφέρεται στο ν/σ, ποιο είναι το project.

Διεργασίες στη Βουλή που φέρνουν πιο κοντά την εκκίνηση της mega επένδυσης του ομίλου Lamda Development στην Κέρκυρα και ειδικότερα της μαρίνας «mega yacht» καταγράφονται αυτές τις ημέρες.

Ειδικότερα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει έρθει προς ψήφιση, με ορίζοντα τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το οποίο κυρώνεται η από 30 Οκτωβρίου 2024 Σύμβαση Υποπαραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, του (τότε) ΤΑΙΠΕΔ, που πλέον έχει απορροφηθεί από το Υπερταμείο, και της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία», και αφετέρου της εταιρείας «Lamda Corfu Marina Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Μαρίνας Κέρκυρας» και της εταιρείας «Lamda Marinas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων», αναφορικά με το δικαίωμα κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας (Megayacht Marina). Επίσης, θεσπίζονται συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης Υποπαραχώρησης.

Με βάση τα όσα έχει αναφέρει η διοίκηση της LAMDA, μέχρι το 2028 θα είναι έτοιμες οι νέες υποδομές ώστε να υποδεχθούν νέα σκάφη σε μία επένδυση συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η LAMDA MARINAS θα επενδύσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και ανάπτυξη της μαρίνας, ενώ η συνολική αξία του τιμήματος, που θα καταβληθεί, θα ξεπερνά τα 89 εκατ.

Με τη ρύθμιση επιδιώκεται η εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή του τουριστικού λιμένα και η θέσπιση προτύπων και ενός υποχρεωτικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εκτέλεση της υπό σύμβασης υπο-παραχώρησης, με πρόβλεψη υποχρεώσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και συναφών δραστηριοτήτων μέσα στον τουριστικό λιμένα, μαζί με την «εισαγωγή μηχανισμών εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και υποβολής αναφορών, καθώς και ένδικων βοηθημάτων και κυρώσεων, που αξιολογούνται ως απαραίτητα για την βέλτιστη λειτουργία της υποπαραχώρησης».

«Πράσινο φως» για τη μεγάλη επένδυση στην Κέρκυρα

Επί της ουσίας, γίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας, μέσω της λειτουργίας ενός νέου τουριστικού λιμένα, υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα Κέρκυρας και την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται η έναρξη και η διάρκεια της υποπαραχώρησης σε σαράντα (40) έτη, εκτός αν η σύμβαση καταγγελθεί πριν από το τέλος της περιόδου υποπαραχώρησης. Ρητά ορίζεται ότι απαγορεύονται η σιωπηρή παράταση και η σιωπηρή ανανέωση της διάρκειας της υπό κύρωση Σύμβασης.

Κατά συνέπεια, ανοίγει ο δρόμος για να μπούμε στην τελική ευθεία της επένδυσης της Lamda μέσω του φορά της Lamda Marinas που έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο υποδομών, όπως και πρόσφατα μόλις αναδείξαμε. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τέτοια εποχή περίπου υπεγράφη η σύμβαση υπο-παραχώρησης ύψους 89 εκατ. ευρώ και η επένδυση 50 εκατ. για την ανάπτυξη Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (Mega Yacht) στην Κέρκυρα.

Το έργο, περιλαμβάνει την κατασκευή μαρίνας υψηλών προδιαγραφών 410 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως και 140 μέτρα καθώς και χερσαία ζώνη 39.400 τ.μ., η οποία θα περιλαμβάνει αναπτύξεις με χρήσεις εμπορικών καταστημάτων, εστίασης, ξενοδοχείων και γραφείων, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου και πεζοδρόμων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και ζώνη συντήρησης σκαφών. Όπως έχουμε αναφέρει, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 98 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων ενώ η χερσαία ζώνη θα μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει έκταση περίπου, κατά μέγιστον, 100.000 τ.μ.

Μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιο της Lamda Marinas

Με την επένδυση στη Μαρίνα Κέρκυρας, που βρίσκεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του Ιονίου και της Αδριατικής, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα τόσο επαγγελματικών όσο και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, η LAMDA ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Η Μαρίνα Κέρκυρας προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες μαρίνες του Ομίλου, στο Φλοίσβο και στον Άγιο Κοσμά στο έργο του Ελληνικού, οι οποίες κατέχουν στρατηγική θέση στην ακτογραμμή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, καθορίζεται το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο συνίσταται στην Υποπαραχώρηση από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στην Υποπαραχωρησιούχο, του αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας, στην αποκλειστική παροχή υπηρεσιών και στην αποκλειστικότητα επιβολής και είσπραξης τελών και γενικά άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικά με τις μαρίνες στην χωροθετημένη περιοχή του Τουριστικού Λιμένα Κέρκυρας. Επίσης, ορίζονται οι αναβλητικές αιρέσεις για την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής, όπως, μεταξύ άλλων, η αποβολή από την περιοχή Υποπαραχώρησης των κατόχων χώρων της Μαρίνας, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του Ο.Λ.ΚΕ., στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, η μη πλήρωση των οποίων (αιρέσεων) παρέχει το δικαίωμα υπαναχώρησης που συνεπάγεται την επιστροφή από τον Παραχωρούντα στην Υποπαραχωρησιούχο της Εγγυητικής Επιστολής Ενδιάμεσης Περιόδου.

Επίσης, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών κατά τη θέση της Σύμβασης Υποπαραχώρησης σε ισχύ. Ειδικότερα, περιγράφονται η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και η καταβολή εκ μέρους του Υποπαραχωρησιούχου της εφάπαξ αμοιβής Υποπαραχώρησης, ποσού 9.700.000,00 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, παρέχεται στην Υποπαραχωρησιούχο το δικαίωμα να προβαίνει σε συμψηφισμό του κόστους για τη διαμόρφωση των χώρων εντός της Νέας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με το Ανταποδοτικό Τέλος, το οποίο οφείλει στον Ο.Λ.ΚΕ.

Ενώ, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Υποπαραχωρησιούχου, ως φορέα διαχείρισης της Μαρίνας, που αφορούν μεταξύ άλλων: – στο κόστος αποκατάστασης της Υφιστάμενης Ρύπανσης, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ της Υποπαραχωρησιούχου, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.ΚΕ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, – στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού της Μαρίνας, φύλαξης, ασφάλειας και αποκομιδής απορριμμάτων, για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο και ο αρμόδιος ο.τ.α. δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής ή είσπραξης τελών, – στη διαμόρφωση της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής με αποκλειστικότητα την επιβολή και είσπραξη πάσης φύσεως τελών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η υποχρέωση της Υποπαραχωρησιούχου να καταβάλει: i. στον Παραχωρούντα: – Εφάπαξ Αμοιβή Υποπαραχώρησης, ποσού εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (9.700.000) ευρώ, πριν την οριστική απόδοση της Μαρίνας, με διατήρηση της ευθύνης καταβολής τυχόν ΦΠΑ ή διεκπεραίωσης τυχόν αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ, – Μεταβλητή Ετήσια Αμοιβή Υποπαραχώρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια Υποπαραχώρησης, υπολογιζόμενη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, με υποχρέωση να καταβάλει κάθε έτος κατ’ ελάχιστον την Εγγυημένη Μεταβλητή Ετήσια Αμοιβή Υποπαραχώρησης, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 79.322.010 ευρώ για όλη την Περίοδο Υποπαραχώρησης. Ο Παραχωρών διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, με δική του δαπάνη, τα λογιστικά βιβλία της Υποπαραχωρησιούχου, η οποία, σε περίπτωση δήλωσης ανακριβών Πραγματικών Ετήσιων Εσόδων ή μη εμπρόθεσμης υποβολής των αιτηθέντων στοιχείων, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας. ii. στον Ο.Λ.ΚΕ., καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Υποπαραχώρησης, Ανταποδοτικό Τέλος, ύψους 2% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, με βάση αναφοράς το προηγούμενο έτος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά τριετία.

Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση αιτήματός της για αναχρηματοδότηση, η Υποπαραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με την αναχρηματοδότηση (π.χ. σύμβουλοι, λοιπά έξοδα), ενώ το Όφελος Αναχρηματοδότησης μοιράζεται κατά 50% μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Υποπαραχωρησιούχου. Περαιτέρω προβλέπεται η υποχρέωση της Υποπαραχωρησιούχου να καταβάλλει την οριζόμενη ποινική ρήτρα, λόγω μη ολοκλήρωσης των Λοιπών Έργων.

Επίσης, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις του Υποπαραχωρησιούχου, όπως ενδεικτικά η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Υποπαραχώρησης, η εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων για την κατασκευή του τουριστικού λιμένα, η λειτουργία του τουριστικού λιμένα βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση της Μαρίνας σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης, τον Γενικό και τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Λιμένα και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, και η συνεργασία με το Δημόσιο και τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για τη διευθέτηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του τουριστικού λιμένα.

Τέλος, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται τα δικαιώματα του Υποπαραχωρησιούχου, στα οποία συγκαταλέγεται και η δυνατότητα διαμόρφωσης εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης πάσης φύσεως τελών σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από λιμενικές χρεώσεις.