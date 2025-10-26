Από-την-πυριτιούπολη-στη-“qubit-πολη”-και-το-επενδυτικό-θαύμα-του-trump-fund

Οι πρόσφατες κινήσεις του Trump Administration Fund έχουν προκαλέσει έντονη αίσθηση στη Wall Street.

Το χαρτοφυλάκιο, αξίας 17,2 δισ. δολαρίων, έχει στηθεί με χειρουργική ακρίβεια σε τομείς που συνδέουν τεχνολογία, πρώτες ύλες και εθνική στρατηγική. Από την τοποθέτηση περίπου 10% στην Intel (στα 25 δολάρια στις 22 Αυγούστου) μέχρι την εκτόξευση της μετοχής στα 37 (+48%), η απόδοση του fund ξεπερνά τα περισσότερα hedge funds της αγοράς και αυτό χωρίς να έχουν καν ενσωματωθεί οι επόμενες τοποθετήσεις στην κβαντική υπολογιστική.

Η MP Materials — κλειδί στις σπάνιες γαίες — ανέβηκε από 30 σε 70 δολάρια (+133%), η Lithium Americas από 3 σε 10 (+123%), ενώ η Trilogy Metals από 2,10 σε 7 δολάρια (+148%).

Πρόκειται για εταιρείες που αποτελούν θεμέλιο λίθο της αμερικανικής αυτάρκειας σε στρατηγικές πρώτες ύλες και ταυτόχρονα συνδέονται με την επόμενη φάση της τεχνολογικής παραγωγής – τα chips, την ενέργεια και τα νέα υλικά.

Στο διάγραμμα έχουμε την Intel, όπου μετά την ανοδική φυγή από τα 26 δολάρια, στοχεύει την αντίσταση των 40 και αμέσως μετά τα 51.

Εκεί όμως που το ενδιαφέρον εκτοξεύεται είναι στον χώρο της κβαντικής υπολογιστικής.

Η Google παρουσίασε τον Willow Chip, έναν επεξεργαστή 105 qubits που πέτυχε κάτι ιστορικό: εκτέλεσε σε λιγότερο από πέντε λεπτά μια υπολογιστική εργασία που ένας κλασικός υπερυπολογιστής θα χρειαζόταν περίπου 10 σεπτιλλιόν χρόνια για να ολοκληρώσει (10²⁵ έτη).

Willow Chip

Το Willow λειτουργεί με αρχιτεκτονική Quantum Echoes, ένα μοντέλο όπου τα δεδομένα διαταράσσονται και ανασυντίθενται με απίστευτη ακρίβεια ώστε να μετρηθεί η «συνοχή» τους στο χρόνο. Η μέθοδος ονομάζεται OTOC (out-of-time-order corsrcator) και ουσιαστικά μετρά πόσο ανθεκτική είναι η κβαντική μνήμη έναντι της αταξίας — μια διαδικασία που κανένα κλασικό σύστημα δεν μπορεί να προσομοιώσει πραγματικά.

Οι επιδόσεις του Willow κόβουν την ανάσα: πιστότητα μονών qubits 99,97 % ,πιστότητα πυλών entanglement 99,88 % και ανάγνωση δεδομένων ~99,5 %. Όλα αυτά σε ταχύτητες νανοδευτερολέπτων. Ούτε εξωγηινη τεχνολογία να ήταν. Ή είναι ?

Για την Google, πρόκειται για την πρώτη πραγματική απόδειξη κβαντικής υπεροχής με πρακτικές εφαρμογές — σε χημικές προσομοιώσεις, μοντέλα νέων υλικών και μελλοντικά σε τεχνητή νοημοσύνη και κρυπτογραφία. Η επανάσταση αυτή ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη μάχη ΗΠΑ-Κίνας για την τεχνολογική ηγεμονία.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για επενδύσεις μέσω του U.S. Department of Commerce σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου — IonQ, Rigetti Computing και D-Wave Quantum — με κεφάλαια της τάξης των 10 εκατ. δολαρίων για καθεμία. Η είδηση προκάλεσε άλμα 7% έως 16% στις μετοχές τους μέσα σε μία ημέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας κεφαλαιακής κούρσας στο πεδίο της κβαντικής τεχνολογίας. Για παράδειγμα στη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή της IonQ έχει φύγει πάνω από τα 50 δολάρια και δείχνει να θέλει να φτάσει στο κατώφλι των 80 με 88 δολαρίων.

Η λογική είναι ότι ενώ οι σπάνιες γαίες και το λίθιο εξασφαλίζουν την ενεργειακή αυτάρκεια, τα qubits θα εξασφαλίσουν την υπολογιστική ανεξαρτησία. Η Αμερική επιλέγει να μην είναι απλός παρατηρητής της τεχνολογικής μετάβασης, αλλά άμεσος συμμέτοχος και επενδυτής σε ό,τι θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία.

Από ότι φαίνεται η τεχνολογία παύει να είναι μόνο το παιχνίδι της Silicon Valley και γίνεται υπόθεση κρατικής ισχύος και επενδυτικής εμπιστοσύνης. Και αν το παρελθόν ανήκε στην ηλεκτρονική ταχύτητα, το μέλλον ανήκει στην κβαντική στιγμή – εκεί όπου ο χρόνος συμπιέζεται, οι υπολογισμοί επιταχύνονται και τα κεφάλαια αναζητούν τη νέα σφαίρα υπεραπόδοσης.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 26, 2025