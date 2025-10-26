Βελόπουλος:-«Ο-πρωθυπουργός-ή-δεν-καταλαβαίνει-τι-λέει-ή-θεωρεί-τους-Έλληνες-ανόητους»

«Ο αμετανόητος και “ακατανόητος” πρωθυπουργός της χώρας, ο άνθρωπος που μέσα στο Μαξίμου “έστησε” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητάει “κατανόηση” από τους Έλληνες που τους έκλεψε -μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες- το βιός και τον ιδρώτα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους…».
