Βορίδης-για-την-επίθεση-που-δέχθηκε:-«Δεν-με-εκπλήσσουν-ούτε-με-φοβίζουν-οι-άθλιες-πρακτικές-τους»

«Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους» δηλώνει ο Μάκης Βορίδης για την επίθεση που δέχθηκε το Σάββατο στο Ηράκλειο. «Δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μάκης Βορίδης.

«Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. »Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. »Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

