Βορίδης-για-την-επίθεση-σε-εστιατόριο-στο-Ηράκλειο:-Δεν-με-εκπλήσσουν,-ούτε-με-φοβίζουν-οι-άθλιες-πρακτικές-τους

Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης στα όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βορίδης κάνει λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Αναλυτικά η δήλωση του Μάκη Βορίδη:

Παύλος Μαρινάκης: Εκπροσωπούν τη χειρότεροι μορφή φασισμού

Την καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», τονίζει, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένεια του κ. Βορίδη.

«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», διαμήνυσε.

