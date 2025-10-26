ΗΠΑ – Κίνα: Πλαίσιο συμφωνίας για να αποτραπούν πρόσθετοι δασμοί 100%

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο κατέληξαν σε ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να αποτρέψει την επιβολή πρόσθετων δασμών 100%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε σε συνεντεύξεις του την Κυριακή ότι οι εποικοδομητικές συναντήσεις με την κινεζική αντιπροσωπεία στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας οδήγησαν σε πλαίσιο συμφωνίας. Όπως ανέφερε, η κινεζική αντιπροσωπεία συμφώνησε να καθυστερήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου έδωσε μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη με την απειλή των δασμών 100% και πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο που θα το αποτρέψει αυτό και το οποίο θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε πολλά άλλα πράγματα με τους Κινέζους», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο NBC.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο ABC News άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα θα καθυστερήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών για ένα χρόνο.

Είπε επίσης ότι οι χώρες σημείωσαν πρόοδο αναφορικά με μια συμφωνία για την ανακούφιση των Αμερικανών αγροτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του κινεζικού μποϊκοτάζ στην αμερικανική σόγια.

Επιπλέον, ο Μπέσεντ είπε ότι ΗΠΑ και Κίνα έχουν καταλήξει σε μια «τελική συμφωνία» για το TikTok.

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν επίσης για την αντιμετώπιση της «επιδημίας φαιντανύλης», την οποία ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για την επιβολή δασμών κατά της Κίνας, κάνοντας λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε νωρίτερα από τη Μαλαισία ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Τι αναφέρει η κινεζική πλευρά

Από την πλευρά του, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Κίνας κατέληξαν σε «βασική συναίνεση» έπειτα από διαπραγματεύσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι δασμοί, οι έλεγχοι των εξαγωγών, η φαιντανύλη και το γεωργικό εμπόριο.

Ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χε Λιφένγκ υπογράμμισε τα οφέλη της εμπορικής σχέσης ΗΠΑ – Κίνας, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων «κερδήθηκαν με δυσκολία και πρέπει να τηρηθούν από κοινού» και ότι ελπίζει ότι «οι ΗΠΑ και η Κίνα θα συναντηθούν στα μισά του δρόμου, θα οικοδομήσουν περαιτέρω αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διαχειριστούν τις διαφορές», σύμφωνα με το Xinhua.

Στο μεταξύ, ο Λι Τσενγκγκάνγκ, κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής της Κίνας, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «έντονες» και δήλωσε ότι ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «εξέφρασαν μια ισχυρή θέση», το Πεκίνο «είναι σταθερά προσηλωμένο στην προστασία των συμφερόντων του», σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα εντείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας σήμερα για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

