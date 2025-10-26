ΗΠΑ-και-Κίνα-«έτοιμες»-για-εμπορική-συμφωνία

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να «οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών τους στη Νότια Κορέα, όπως δήλωσε σήμερα αμερικανός αξιωματούχος.

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε από τη Μαλαισία ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας σήμερα, λίγο πριν από τις δηλώσεις του Γκριρ, για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)