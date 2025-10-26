Η-wall-street-αλλάζει-χέρια-και-οι-bulls-ξαναπιάνουν-δουλειά

Η Wall Street έκλεισε την εβδομάδα με θεαματικά κέρδη, οδηγώντας τους κύριους δείκτες σε επίπεδα ρεκόρ. Οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση τα στοιχεία πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου, που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για συνέχιση της πολιτικής μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης 3,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε επίσης στο 3% από 3,1%, προσφέροντας ένα σαφές σήμα σταθεροποίησης των τιμών.

Μετά την ανακοίνωση, οι αγορές αποτίμησαν με πιθανότητα 98,5% νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό momentum. Η Lindsay Rosner της Goldman Sachs Asset Management σχολίασε ότι η Fed «δεν έχει λόγο να παρεκκλίνει από την πορεία χαλάρωσης», καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, στο γεωπολιτικό επίπεδο, η δεύτερη ημέρα των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ–Κίνας στην Κουάλα Λουμπούρ άνοιξε τον δρόμο για «παραγωγική συνάντηση» μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ενισχύοντας την ελπίδα αποκλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου και παράτασης της ανακωχής στα εμπορικά μέτρα.

Πέρα όμως από τα νέα οι κινήσεις κεφαλαίων στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή μετατόπιση επενδυτικής ισχύος.

Ενώ τα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια ρευστοποιούν, οι μικροεπενδυτές και οι ξένοι αγοραστές παίρνουν τα ηνία της ανόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Goldman Sachs, οι θεσμικοί πούλησαν θέσεις 800 εκατ. δολαρίων την τελευταία εβδομάδα, τα hedge funds πούλησαν 400 εκατ. δολάρια σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα εκροών, ενώ αντίθετα οι ιδιώτες επενδυτές συνέχισαν να αγοράζουν με ροές +400 εκατ. δολαρίων.

Ακόμη πιο καθοριστική είναι η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, που έχουν διοχετεύσει 22 δισ. δολάρια σε αμερικανικές μετοχές μόνο τον Οκτώβριο – το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο και ο τρίτος συνεχόμενος μήνας καθαρών εισροών. Μάλιστα από την αρχή του έτους, οι συνολικές τοποθετήσεις φτάνουν τα 316 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας τις ξένες συμμετοχές στο ιστορικό ρεκόρ των 20 τρισ. δολαρίων.

Το αποτέλεσμα; Ο S&P 500 έγραψε νέα ιστορικά υψηλά στις 6.813 μονάδες παραμένοντας έτσι σε τροχιά ανόδου έως το τέλος του έτους πρός το ψυχολογικό όριο των 7.000 μονάδων, επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια ρευστότητα εξακολουθεί να βλέπει στην αμερικανική αγορά το πιο αποδοτικό «καταφύγιο κεφαλαίων».

Η εβδομάδα έκλεισε με θεαματική άνοδο για τους τεχνολογικούς κολοσσούς του S&P 500. Στην κορυφή βρέθηκε η IBM (+11,34%), μετά την ανακοίνωση για επέκταση των συνεργασιών της στο cloud και τις νέες AI εφαρμογές που ενσωματώνει στο WatsonX. Πολύ ισχυρή και η Micron Technology (+9,91%), καθώς η ζήτηση για DRAM και HBM chips εκτοξεύεται λόγω AI servers. Ακολούθησε η RTX Corporation (+14,28%), με την αγορά να ανταποκρίνεται θετικά στα αναθεωρημένα guidance και τις μεγάλες παραγγελίες από το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η General Electric (+8,43%) συνέχισε το ανοδικό της σερί με ώθηση από την κερδοφορία της GE Aerospace, ενώ η Nvidia (+3,37%) κατέγραψε ακόμη μία εβδομάδα ισχυρής ανόδου, με συνεχή αύξηση τιμών-στόχων από τους αναλυτές. Η Apple (+5,97%) ενισχύθηκε μετά τις ανακοινώσεις για παραγωγή του iPhone 17 στις ΗΠΑ και επέκταση των AI δυνατοτήτων στο οικοσύστημά της. Η Meta Platforms (+4,42%) συνέχισε τη θετική πορεία, ενώ η Amazon (+4,50%) ενισχύθηκε χάρη στην επιτάχυνση των AWS εσόδων.

Στο ίδιο κλίμα, η Microsoft (+2,86%) επωφελήθηκε από την αυξανόμενη συνδρομητική βάση του Copilot, ενώ η Mastercard (+3,83%) βρήκε στήριξη στα δυναμικά στοιχεία πληρωμών του Q3.

Η συνδυαστική εικόνα πληθωρισμού υπό έλεγχο, σταθερής νομισματικής πολιτικής και αυξανόμενων εισροών επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παρατεταμένη ανοδική φάση στη Wall Street, με το ενδιαφέρον πλέον να μετατοπίζεται στα επερχόμενα εταιρικά αποτελέσματα και στη στάση της Fed στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του έτους.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

