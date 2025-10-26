Κίνα σε παύση, Ρωσία σε πίεση – το αργό σε νέο πιθανό κύκλο ανόδου

Η αγορά πετρελαίου επέστρεψε ανοδικά μετά την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες ενέργειας πάγωσαν άμεσα τις αγορές ρωσικού αργού υπό τον φόβο δευτερογενών κυρώσεων, πυροδοτώντας ράλι άνω του 11% στις διεθνείς τιμές μέσα σε δύο ημέρες. Όλη η πτώση που είχε καταγραφεί μετά τους κινεζικούς δασμούς στις 10 Οκτωβρίου έχει πλέον εξαφανιστεί, με το Light Crude Oil να επανέρχεται πάνω από τη ζώνη των $60 με $62 ανά βαρέλι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων στις Rosneft και Lukoil, δύο εταιρείες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% των ρωσικών εξαγωγών αργού. Στόχος, όπως ανέφερε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, είναι να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση για εταιρείες των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους, καθώς και προειδοποίηση δευτερογενών κυρώσεων σε όσους συνεχίσουν να εμπορεύονται ρωσικό αργό.

Η επίδραση στην αγορά ήταν άμεση και έντονη. Το συμβόλαιο του WTI εκτοξεύτηκε από τα $57 προς τα $62,5, με τις κινεζικές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil να διακόπτουν προσωρινά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Αυτή η εξέλιξη περιορίζει αισθητά τη ροή αργού από τη Ρωσία προς την Ασία, δημιουργώντας τεχνητή στενότητα στην προσφορά που αναμένεται να διατηρηθεί.

Αναλυτές της Goldman Sachs και της UBS χαρακτηρίζουν το γεγονός «σημείο καμπής» για την ενεργειακή αγορά, καθώς η κλιμάκωση των κυρώσεων επιφέρει παρατεταμένο ρίσκο διαταραχής της ροής. Σύμφωνα με την Reuters, οι ινδικές εταιρείες διύλισης επανεξετάζουν τα συμβόλαια με τη Rosneft, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές κυρώσεις, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τις εξαγωγές της Ρωσίας στην Ασία.

Η Kpler Analytics εκτιμά ότι οι ρωσικές εξαγωγές ενδέχεται να υποχωρήσουν έως και 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως αν οι περιορισμοί εφαρμοστούν πλήρως.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με διπλό πλήγμα: την πτώση των εξαγωγών και τη δυσκολία αναχρηματοδότησης των ενεργειακών εταιρειών της. Οι Rosneft και Lukoil είναι υπεύθυνες για σημαντικό μέρος των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας, και μια παρατεταμένη μείωση των πωλήσεων θα μπορούσε να πλήξει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 15–20%, σύμφωνα με αναλυτές του Atlantic Council.

Διαγραμματικά το συμβόλαιο του Light Crude Oil έχει περάσει πάνω από τα 60 δολάρια και αν δώσει ενδείξεις ότι κάπου εδώ σχηματίζει μια ισχυρή βάση αγοραστών τότε θα περάσει πάνω από τα 65 με 66 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

