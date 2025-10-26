Μαλαισία:-Ο-Τραμπ-συνυπογράφει-συμφωνία-κατάπαυσης-πυρός-μεταξύ-της-Καμπότζης-και-της-Ταϊλάνδης

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνυπέγραψε σήμερα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, λίγο μετά την άφιξή του στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Κουάλα Λουμπούρ από τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ και τον Ταϊλανδό ομολογό του Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, καθώς και από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί μονοήμερη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας για να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ταϊλάνδη και Καμπότζη ενεπλάκησαν σε μάχες επί πέντε ημέρες τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους περισσότεροι από 300.000 άμαχοι, στις χειρότερες εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Αιτία αποτέλεσε μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους για την οριοθέτηση των συνόρων τους.

Οι δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας είχαν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός στα τέλη Ιουλίου, ύστερα από μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει προς τη Μαλαισία, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε μια «Μεγάλη Συμφωνία Ειρήνης», που, όπως είπε, «διαπραγματεύθηκε με υπερηφάνεια» μεταξύ των δύο χωρών.

Αλλά η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα παρουσιάζεται από τη Μαλαισία, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, ως συμφωνία κατάπαυσης του πυρός – κι όχι ως ειρηνευτική συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας Μοχάμαντ Χασάν, που παρακολούθησε στενά τις συνομιλίες, δήλωσε χθες ότι η νέα συμφωνία αφορά την ανάπτυξη περιφερειακών παρατηρητών σε αμφιλεγόμενες συνοριακές ζώνες.

«Θέλουμε να μην υπάρξουν άλλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο ίδιος. «Οι δύο χώρες πρέπει να αποσύρουν τα βαρέα όπλα τους από τις περιοχές που αφορά (η συμφωνία), και σε δεύτερη φάση, να προχωρήσουν σε αποναρκοθέτηση» κατά μήκος των συνόρων τους, τόνισε.

Δεκάδες Καμποτζιανοί συνεχίζουν να ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς αφότου εκδιώχθηκαν από χωριά στη μεθόριο, που η Ταϊλάνδη θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της επικράτεια.

Η Ταϊλάνδη, από την πλευρά της, είχε δηλώσει έτοιμη να διαπραγματευθεί με την Καμπότζη, με την προϋπόθεση ότι η Πνομ Πενχ θα αποσύρει τα βαρέα όπλα από τη μεθόριο, θα αποναρκοθετήσει αυτά τα εδάφη, θα καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τα δίκτυα διαδικτυακών απατών και θα απομακρύνει τους πολίτες της από τις περιοχές που διεκδικεί η Ταϊλάνδη.

