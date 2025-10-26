«Ντέρμπι» μεριδίων στην αγορά αθλητικών ειδών – Οι βασικοί παίκτες και οι επενδύσεις

Μπαράζ επιχειρηματικών κινήσεων στον εγχώριο κλάδο των αθλητικών ειδών. Πώς τοποθετούνται οι μεγάλοι λιανεμπορικοί όμιλοι. Πού επενδύουν και που ανοίγουν νέα καταστήματα. Πώς διαμορφώνεται το νέο αθλητικό τοπίο.

Κορυφώνεται η «μάχη» στην εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών, καθώς οι ραγδαίες μεταβολές στις καταναλωτικές ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών και οι επιταγές του σύγχρονου τρόπου ζωής, με επίκεντρο μια πιο υγιή και γεμάτη άθληση καθημερινότητα, επανακαθορίζουν έναν ολόκληρο κλάδο.

Τα επόμενα χρόνια, το τοπίο της εγχώριας αγοράς θα είναι εντελώς διαφορετικό, με τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους που δίνουν το παρών, να διεκδικούν ακόμη υψηλότερα μερίδια αγοράς, αλλά και τον ανταγωνισμό να εντείνεται περαιτέρω, με την είσοδο νέων «παικτών» που αναζητούν τη δική τους θέση σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο, αξίας περί των 600-700 εκατ. ευρώ. Οι ισχυρές δε προοπτικές που εμφανίζει, καθιστούν ακόμη πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν οι βασικοί «παίκτες», γεγονός που καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος για νέες συνεργασίες και φιλόδοξες επενδυτικές κινήσεις. Επενδύσεις που προδιαγράφουν ένα λαμπρό… αθλητικό μέλλον.

«Μπαίνει» στον κλάδο η Intrafashion μέσω εξαγοράς της Bodytalk

Η πιο σημαντική είδηση για τον εγχώριο κλάδο των αθλητικών ειδών ήρθε το καλοκαίρι όταν έγινε γνωστό ότι ο όμιλος Intrafashion αποκτά το 100% της εταιρείας αθλητικών ειδών Bodytalk. Με την εν λόγω εξαγορά, ο όμιλος Intrafashion, ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος retailer στον κλάδο της γυναικείας ένδυσης στην ελληνική αγορά, γνωστός για το αναγνωρισμένο brand Pink Woman, επισφραγίζει την είσοδό του στην αγορά των αθλητικών ειδών, επιχειρώντας να διεκδικήσει θέση αλλά και μερίδια σε έναν κλάδο με μεγάλη ανάπτυξη.

«Στρατηγικός μας στόχος ήταν η είσοδός μας στον κλάδο των αθλητικών ειδών. Η Bodytalk είναι μια ελληνική εταιρεία, αρκετά δυνατή και μπορεί να γίνει ακόμη πιο δυνατή», σχολίαζαν τον περασμένο Ιούλιο στο - πηγές του ομίλου Intrafashion, αποκαλύπτοντας πως οι συζητήσεις για την οριστικοποίηση της εξαγοράς διήρκεσαν αρκετό διάστημα.

Παράλληλα, με το εν λόγω deal, ο όμιλος Intrafashion αναμένεται να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της Bodytalk, ενός ιστορικού brand που όμως τα τελευταία χρόνια βιώνει έντονα την όξυνση του ανταγωνισμού στην αθλητική αγορά. «Απόδειξη» αυτού, οι ζημιογόνες χρήσεις και ο περιορισμός του δικτύου καταστημάτων της Bodytalk, γεγονότα που θα επιχειρήσει να ανατρέψει μέσω της ενσωμάτωσής του στον όμιλο Intrafashion, συνεχίζοντας το όραμά της για αυθεντική και σύγχρονη αθλητική ένδυση, με ανανεωμένη στρατηγική, νέα προοπτική και τη στήριξη ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Κατά τις πληροφορίες, Pink Woman και Bodytalk θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, ως δυο ξεχωριστά brands, ενώ δεν προβλέπεται είδη του ενός brand να φιλοξενηθούν στα ράφια των καταστημάτων του άλλου brand. Πρόκειται για δυο αυτόνομες μάρκες που απλά θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Intrafashion.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Bodytalk, το 2024 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,16 εκατ. ευρώ από 10,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, μειωμένος κατά 8%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,05 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,03 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία το 2024 απασχόλησε 142 κατά μέσο όρο εργαζομένους, ενώ το δίκτυο της αριθμούσε συνολικά 19 καταστήματα έναντι 25 που διατηρούσε στη χρήση 2023.

Από την άλλη πλευρά, το 2024 ο όμιλος Intrafashion κατάφερε να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν οι συνεχείς διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, καθώς και η είσοδος στην ελληνική αγορά διεθνών αλυσίδων. Ειδικότερα, την περασμένη χρονιά οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου κατέγραψαν αύξηση κατά 16,6% σε σχέση με το 2023, ξεπερνώντας τα 46,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων, σημειώθηκε αύξηση 38,0%, ήτοι κατά 1,5 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, η οποία στηρίχθηκε και φέτος σε δύο στρατηγικούς πυλώνες. Στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 43,5% το 2023 σε 49,2% το 2024 και στην ελεγχόμενη αύξηση -στο πλαίσιο της έντονα αναπτυξιακής πολιτικής -των εξόδων, που επικεντρώθηκε στη διεύρυνση και βελτίωση του δικτύου εταιρικών καταστημάτων.

Η νέα εποχή του ομίλου ξεκίνησε το 2020 όταν ο Δημήτρης Ματεμτζής απέκτησε το 100% των μετοχών της Intrafashion από τον ιδρυτή Παύλο Χατζηπαυλίδη. Σήμερα ο κ. Ματεμτζής ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Απρόσκοπτα συνεχίζει τις επενδύσεις ο όμιλος Fourlis

Στρατηγική προτεραιότητα του ομίλου Fourlis αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην αγορά αθλητικών ειδών στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνουν περίτρανα οι επενδυτικές κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει ο όμιλος τους τελευταίους μήνες. Στόχος του ομίλου είναι η συμπληρωματική ανάπτυξη τόσο των καταστημάτων Intersport, όσο και του νέου project που αφορά στη συμφωνία με τη Foot Locker.

Μόλις πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε ότι η Intersport εγκαινίασε το δεύτερο κατάστημα Intersport Football Club στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας άλλο ένα σημείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του αθλήματος του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 96 στην καρδιά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα ξεπερνά τα 600 τμ, αποτελεί το 66ο φυσικό κατάστημα της Intersport στην Ελλάδα, ενώ έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο Football Club Store που εγκαινιάστηκε στον Ρέντη Αττικής τον περασμένο Μάρτιο, επί των οδών Θηβών και Παρνασσού.

Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη διαθέτει εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό εξοπλισμό από κορυφαία παγκόσμια brands, καθώς και αποκλειστικά και limited edition προϊόντα. Το εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό είναι διαθέσιμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες να βρουν τον ιδανικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για επίδοξους νέους αθλητές, είτε για έμπειρους επαγγελματίες ή για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με το άθλημα για πρώτη φορά. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουν σε ρούχα και αξεσουάρ το όνομά τους, ενώ ομάδες ή αθλητικοί σύλλογοι μπορούν να δημιουργήσουν τις εμφανίσεις τους για το γήπεδο ή την προπόνηση.

Όραμα του ομίλου είναι να ανοίξει συνολικά δέκα εξειδικευμένα καταστήματα Intersport Football Club σε ορίζοντα τριετίας σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, σε μια επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ. Στόχος δε είναι το νέο concept να αποφέρει πωλήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι ως αποκλειστικός δικαιοδόχος (franchisee) του εμπορικού σήματος Intersport για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο όμιλος Fourlis διατηρεί ένα πολύ ισχυρό δίκτυο άνω των 100 καταστημάτων στις τέσσερις χώρες.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Fourlis, προχωρά με σταθερά βήματα και στην ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker, εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Foot Locker επεκτάθηκε στην Κρήτη, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στο Ηράκλειο, ενώ λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο, άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα Foot Locker στη Λάρισα, επί της οδού Παναγούλη, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και φιλοξενεί επιλεγμένες συλλογές από κορυφαία brands. Επιπλέον, τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα Foot Locker στο Ιάσιο της Ρουμανίας, πόλη με ιδιαίτερη εμπορική σημασία, ενώ η παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε περαιτέρω με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη ρουμανική αγορά.

Η στρατηγική ανάπτυξη συνεχίζεται, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα εγκαινιαστεί ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Το νέο κατάστημα θα είναι από τα πρώτα στην περιοχή που θα ενσωματώνει το ανανεωμένο concept Reimagined Evolution. Το νέο concept παρουσιάζει το «store of the future», το οποίο δίνει έμφαση σε μια τολμηρή αρχιτεκτονική πρόσοψη, ξεχωριστό εσωτερικό περιβάλλον, διευρυμένες συλλογές υποδημάτων και αξεσουάρ, βιώσιμες πρακτικές, καθώς και σε δυναμικά ψηφιακά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ήταν Αύγουστος του 2024 όταν ο όμιλος Fourlis ανακοίνωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και τη σύναψη συμφωνιών αδειοδότησης (licensing agreements) για την επέκταση του δικτύου της Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δη σε Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο. Ο όμιλος Fourlis στοχεύει στη λειτουργία περισσότερων από 100 καταστημάτων στις οκτώ χώρες, παράλληλα με το άνοιγμα οκτώ ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε ορίζοντα επταετίας, με τα 30 εξ αυτών να αφορούν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με όσα δήλωνε η διοίκηση του ομίλου στα τέλη του 2024, ο στόχος που τίθεται για τον τζίρο σε ορίζοντα δεκαετίας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των 100 και πλέον καταστημάτων Foot Locker, αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική δε επένδυση για τον όμιλο, από τη νέα συνεργασία στην αγορά των αθλητικών ειδών δεν αποκλείεται να φτάσει στη δεκαετία τα 80 εκατ. ευρώ.

Ανεβάζουν «ταχύτητα» τα επενδυτικά σχέδια της Cosmos Sport

Στην περαιτέρω ανάπτυξή της, με όχημα τη δυναμική επέκταση του δικτύου της, προσβλέπει η Cosmos Sport, η γνωστή αλυσίδα με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο της πώλησης επώνυμων αθλητικών ειδών, που εδώ και τέσσερα χρόνια αποτελεί θυγατρική του βρετανικού κολοσσού JD Sports Fashion. Με ένα δίκτυο περίπου 100 φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η Cosmos Sport διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως δυναμική αγορά, θέτοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2024 (1 Φεβρουαρίου 2024-31 Ιανουαρίου 2025), οι πωλήσεις ανήλθαν στα 182,71 εκατ. ευρώ από 144,22 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 26,69%, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 79,81 εκατ. ευρώ. Μετά δε την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών, των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 12,89 εκατ. ευρώ, έναντι 10,60 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, αυξημένα κατά 21,58%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 31,71 εκατ. ευρώ έναντι 24,81 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγουμένη χρήση, αυξημένα κατά 27,84% ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν σχεδόν τα 10 εκατ. ευρώ, ήτοι στα 9,94 εκατ. ευρώ από 8,14 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Να σημειωθεί μάλιστα ότι το καθαρό χρέος της εταιρείας μειώθηκε κατά 98,64% (!), υποχωρώντας μόλις στις 207.843 ευρώ έναντι 15,29 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Όπως έχει αποκαλύψει η διοίκηση της εταιρείας, βασική στόχευση της Cosmos Sport, βασική στόχευση της εταιρείας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πενταετές πλάνο της περιόδου 2025-2029, είναι να ανοίγει περί τα 10 νέα φυσικά καταστήματα κατά μέσο όρο ετησίως. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ένα ετήσιο capex ύψους 12-15 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά στη δημιουργία νέων σημείων πώλησης. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 1.800 εργαζόμενους και διαχειρίζεται συνολικά πέντε εμπορικές επωνυμίες (Cosmos Sport, JD, Sneaker10, Slamdunk, Rundome), καθώς και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά sites τους (www.cosmossport.gr, www.jdsports.gr, www.sneaker10.gr, www.slamdunk.gr, www.rundome.gr).

Αν και αφετηρία της εταιρείας πριν από 43 χρόνια ήταν η Κρήτη, όπου σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο 10 καταστημάτων, η μεγαλύτερη της αγορά, όπως είναι φυσικό, είναι η Αττική, ενώ έχει ισχυρή παρουσία και σε αρκετά νησιά της χώρας, όπως Κέρκυρα, Ρόδος, Κως, Χίος, Λέσβος κ.α. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Cosmos Sport εξακολουθεί να «σκανάρει» πολλές περιοχές με στόχο τη δημιουργία και νέων καταστημάτων, ενώ στις άμεσες προτεραιότητές της βρίσκεται και το Ελληνικό. Σήμερα το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από το e-commerce, ενώ το 47% περίπου του τζίρου της καλύπτεται από τις πωλήσεις υποδημάτων.

Ήταν τον Οκτώβριο του 2021 όταν έγινε γνωστό ότι η βρετανική JD Sports Fashion, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στον χώρο της πώλησης αθλητικών ειδών με ιστορία άνω των 40 ετών, προχωρούσε στην εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Cosmos Sport. Τα μέλη της κρητικής οικογένειας Τσικνάκη υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Cosmos Sport στη JD Sports Fashion παραμένοντας στην εταιρεία και διατηρώντας μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του 20%. Την ίδια στιγμή, το fund EOS Capital Partners, συμφερόντων του Απόστολου Ταμβακάκη, προχώρησε σε αποεπένδυση από την Cosmos Sport, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία πώλησης του συνόλου της μειοψηφικής συμμετοχής – ήτοι 30% – που κατείχε στην Cosmos Sport. Το πρώτο JD Sports στην Ελλάδα άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Smart Park. Η JD Sports Fashion ιδρύθηκε το 1981 και εδρεύει στην πόλη Bury που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ στη Βρετανία. Πλέον αριθμεί πάνω από 4.500 καταστήματα παγκοσμίως σε 36 χώρες, ενώ βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Όμιλος Pentland.

Ισχυροποιεί την παρουσία του στον κλάδο και ο όμιλος Φάις

Ο αθλητικός εξοπλισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και για το Fais Group, έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands.

Η στρατηγική του ομίλου στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς του, μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με πολύ γνωστά αθλητικά brands όπως Under Armour και Puma, τα οποία διαχειρίζονται οι θυγατρικές του ομίλου, UNLIMITED SPORT και SPORTSWIND.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, η εταιρεία Sportswind, ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του γνωστού brand Puma για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ποντάρει σε ισχυρή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της για το 2025.

Το δε 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 53,84 εκατ. ευρώ από 46,12 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 4,36 εκατ. ευρώ από 1,40 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους προσδιορίστηκε σε 38% από 36% στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα ανωτέρω είχαν σαν αποτέλεσμα το EBITDA να ανέλθει σε 9,08 εκατ. ευρώ από 5,81 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία κατά την 31/12/2024 εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης ποσού ύψους 1.849.613 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν αρνητικό κατά ποσό 2.834.137 ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές κατά 7.591.050 ευρώ έναντι αρνητικών ποσού ύψους 5.591.608 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Zakcret: Κλείνει 50 χρόνια ζωής και «βάζει τρίποντο» με τον Νίκο Γκάλη

H βελτίωση της κερδοφορίας, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές και η εν γένει ενδυνάμωση των οικονομικών μεγεθών είναι το τριπλό στοίχημα που θέτει για το μέλλον η Zakcret, η ελληνική εταιρεία με σημαντική παρουσία στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών και sportswear ειδών, συμφερόντων της οικογένειας Χαϊκάλη.

Για το 2025 «ενδεχομένως με την ίδρυση νέων σημείων πώλησης αλλά και με την αξιοποίηση της δυναμικής του υφιστάμενου δικτύου, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων που σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη συγκράτηση των δαπανών, οδηγούμαστε με σταθερά βήματα στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένου και του EBITDA», τονίζεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51.493.398,89 ευρώ έναντι 49.314.025,39 ευρώ στο 2023, ήτοι αύξηση κατά 4,42% λόγω της αναπτυξιακής πολιτικής και της ενδυνάμωσης των μεγεθών του υπάρχοντος δικτύου. Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 22.313.589,32 ευρώ έναντι 21.508.712,58 ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 8,74%. Ο EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 2.018.951,21 ευρώ έναντι 2.469.984,32 ευρώ στο 2023 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,26%, η οποία είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών διάθεσης, ενώ τα ίδια κεφάλαια το 2024 ανέρχονται στο ποσό των 3.221.081,18 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας 2.518.717,50 ευρώ. Στην προηγούμενη χρήση τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.705.784,95 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας στο ποσό των 2.518.717,50 ευρώ.

Η Zakcret συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων ERP/CRM συστημάτων και προηγμένων εργαλείων Business Intelligence & Data Analytics. Παράλληλα, ξεκίνησε η δημιουργία νέου κέντρου διανομής Logistics (3.000 τ.μ), ενώ προχώρησε ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας «πρόσθετα με την ευκαιρία των 50 ετών από την ίδρυσή της επιτεύχθηκαν νέες εμπορικές συμφωνίες με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την αύξηση του τζίρου και την καλυτέρευση όλων των δεικτών». Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η συμφωνία για την αποκλειστική παραγωγή και διανομή των ρούχων NG (Νίκος Γκάλης) που πέρα από την προσδοκώμενη ενίσχυση των πωλήσεων αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω το team wear και την περαιτέρω διείσδυση στα τμήματα υποδομών των αθλητικών σωματίων.

Ήταν το 1975 όταν το πρώτο φυσικό κατάστημα αθλητικών ειδών με την επωνυμία ZAK-CRET άνοιξε τις πύλες του στο Γαλάτσι στη Λεωφόρο Βεΐκου, ακολουθώντας το χαρακτηριστικό στιλιστικό trend των ‘70s που συνδύαζε το τζιν με το σακάκι. Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, το Γαλάτσι «υποδέχεται» το δεύτερο κατάστημα, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της περιοχής, με αθλητικά είδη για όλη την οικογένεια. Σήμερα κι ενώ έχει περάσει μισός αιώνας από το πρώτο κατάστημα, η εταιρεία συνεχίζει τη δυναμική επέκταση του δικτύου της, αριθμώντας συνολικά 35 φυσικά καταστήματα αθλητικών ειδών το 2025.

Το όραμα του σερβικού «γίγαντα» Sport Vision

Η καθιέρωσή της ως μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στον χώρο εμπορίας αθλητικών ειδών αποτελεί το όραμα της Sport Vision, του σερβικού «γίγαντα» του λιανεμπορίου που έχει έρθει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση δε της εταιρείας δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Sport Vision Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (σ.σ. αφορά στη χρήση 2023), ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής ανήλθε σε 13,04 εκατ. ευρώ έναντι 5,33 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση κατά 144,60%, ενώ το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 5,08 εκατ. ευρώ από 2,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένο κατά 137,18%. Η χρήση για την εταιρεία ήταν ζημιογόνος με το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων να ανέρχεται το 2023 σε ζημιές 2,36 εκατ. ευρώ έναντι 1,19 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν στο ποσό των 2,44 εκατ. ευρώ από 1,26 εκατ. ευρώ το 2022. Η εταιρεία απασχολούσε, δε, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 συνολικά 118 άτομα.

Σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές καταστάσεις, εντός του 2023 η Sport Vision προέβη στην ίδρυση οκτώ νέων καταστημάτων, σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Αθήνα, Λάρισα, Καλαμάτα (2) και Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2023 η εταιρεία διατηρούσε συνολικά 16 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Το 2024 έχει ήδη ιδρύσει τρία νέα καταστήματα σε Βόλο, Καβάλα και Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζεται και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της.

Η Sport Vision ιδρύθηκε το 1996 στην Bijeljina της Σερβίας, με κύριες δραστηριότητες το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο στον αθλητικό κλάδο. Σήμερα, θεωρείται κορυφαίο αθλητικό multibrand concept στα Βαλκάνια με περισσότερα από 150 σύγχρονα καταστήματα στις 13 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και δη στις αγορές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Ελλάδας. Η εταιρεία αριθμεί πάνω από 4000 υπαλλήλους, ενώ εκτός από το multibrand concept Sport Vision, υπάρχουν επίσης το Buzz Sneaker Station για όλους τους λάτρεις των sneaker και της μόδας, καθώς και το Tike concept που προσφέρει Limited μοντέλα sneakers. Στα μέσα του 2020 η Sporty Vision εγκαταστάθηκε και στην Ελλάδα.

Ισχυρό «παιχνίδι» κάνει και η Adidas Hellas

Την αποστολή της μητρικής της να «είναι η καλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών στον κόσμο», συμμερίζεται και η Adidas Hellas, χαράσσοντας με σύνεση την αναπτυξιακή στρατηγική του αύριο. Για τους επόμενους δε μήνες, η ελληνική θυγατρική του γερμανικού κολοσσού αθλητικών ειδών ποντάρει σε αύξηση του κύκλου εργασιών εντός της ελληνικής επικράτειας, λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν τα προϊόντα της αλλά και του πελατολογίου χονδρικής.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2024 ο κύκλος εργασιών της Adidas Hellas ανήλθε στα 179,55 εκατ. ευρώ από 177,58 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 1,1%. Από το σύνολο των 179,55 εκατ. ευρώ, τα 119,89 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη χονδρική και τα 59,66 εκατ. ευρώ από τη λιανική. Ανοδικά κινήθηκε και η κερδοφορία. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 40,71 εκατ. ευρώ, έναντι 34,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, τα προ φόρων κέρδη σε 3,54 εκατ. ευρώ, από 2,32 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,02 εκατ. ευρώ, από 1,4 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Στο τέλος του 2024 η εταιρεία διέθετε 12 καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα.

Η adidas Hellas A.E. ιδρύθηκε το 1995 με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία αθλητικών ειδών, ενώ η έδρα της είναι στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κυρίως στη χονδρική και τη λιανική πώληση επώνυμων αθλητικών ειδών, ενώ τα τελευταία χρόνια διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα για τη διάθεση των προϊόντων της. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική 100% της adidas AG με έδρα τη Γερμανία, ενώ αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα σε Αλβανία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Κύπρο. Από το 2025, δε, θα έχει εξαγωγές και στη Σερβία.

Πλώρη για νέο κατάστημα στην Αθήνα βάζει η Decathlon Hellas

Με σταθερά βήματα διεκδικεί μερίδια στην αγορά αθλητικών ειδών και η Decathlon Hellas, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και με τρία μόλις καταστήματα στα εμπορικά κέντρα Mare West, Smart Park και River West, καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Decathlon ήρθε στην Ελλάδα το 2015.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2024 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα «κυριότερος στόχος της διοίκησης είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου της επιχείρησης με το άνοιγμα ενός νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα στο προσεχές διάστημα».

Ειδικότερα, το 2024 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα επίπεδα των 22,86 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 20,13 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, λόγω «της αύξησης της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία». Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 8,4 εκατ. ευρώ έναντι μικτού κέρδους 7 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκε σε 1,44 εκατ. ευρώ το 2024 από 993.979,50 ευρώ το 2023. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα επίπεδα των 1,28 εκατ. ευρώ έναντι 824.786,80 ευρώ το 2023, ενώ το 2024 τα καθαρά κέρδη περιόδου ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ από 628.680,78 ευρώ στη χρήση 2023.

H ιστορία της Decathlon ξεκινά το 1976 στην Γαλλία, ενώ για πολλούς θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος αθλητικών ειδών παγκοσμίως με ένα δίκτυο φυσικών καταστημάτων που ξεπερνά τις 2.000 σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου. Ο κορυφαίος retailer κάνει τζίρο άνω των 15 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 105.000 υπαλλήλους σε ολόκληρο τον πλανήτη. O όμιλος αναπτύσσει και παράγει τα δικά του προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά διαθέσιμα μόνο στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της εταιρείας.

Ποιος είναι ο Πολωνός «παίκτης» που θέλει να μπει σφήνα

Στον εγχώριο κλάδο των αθλητικών ειδών ήρθε πρόσφατα και πολωνικός αέρας. Ήταν στα τέλη του περασμένου Απριλίου όταν ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η ίδρυση της R-GOL Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και δη την Οδό Φιλελλήνων και αρχικό μετοχικό 25.000 ευρώ. Ως κύριο αντικείμενό της ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, ενώ συμπληρωματικά θα δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στις εγκαταστάσεις γυμναστικής, στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, στο χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, αθλητικές, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής R-GOL είναι τριμελές με τριετή θητεία, με τον γνωστό Πολωνό ποδοσφαιριστή Jaroslaw Popiela να βρίσκεται στη θέση του προέδρου και την Agnieszka Popiela στη θέση της αντιπροέδρου. Μέλος του ΔΣ είναι ο Χρήστος Παπανδρέου.

Και η δυσάρεστη εξέλιξη…

Κι όμως, την ίδια στιγμή, ο κλάδος των αθλητικών ειδών επιφυλάσσει και δυσάρεστες εκπλήξεις. Ήταν τον περασμένο Ιούνιο όταν έγινε γνωστό ότι η εταιρεία Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ προχώρησε στην κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με στόχο τη λήψη μέτρων προστασίας έναντι των πιστωτών της. Πρόκειται για την εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Παναγάκου με επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα, η οποία είναι γνωστή στη χώρα μας για τις εισαγωγές πολύ γνωστών αθλητικών brands, όπως Admiral, Kappa, Maui and Sons κ.α. Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, το 2023 η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις ύψους 52,1 εκατ. ευρώ από 50,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς και σημαντική διεύρυνση ζημιών στα επίπεδα των 4,4 εκατ. ευρώ το 2023 από 1,1 εκατ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, τα δάνειά της ξεπερνούσαν τα 24 εκατ. ευρώ.