    ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: «Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται»

    «Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

    Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η επίθεση που δέχτηκε χθες, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, ενώ γευμάτιζε σε εστιατόριο με την οικογένειά του και φίλους. 

