ΣΥΡΙΖΑ:-Ο-Μητσοτάκης-να-απολογηθεί-για-το-σκάνδαλο-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση, στην οποία τονίζει πως ο πρωθυπουργός οφείλει να απολογηθεί για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωση, το κόμμα της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «αντί να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του “Φραπέ”, την Jaguar και άλλα ζητήματα», επιλέγει «να επιχαίρει για την εξάρθρωση του κυκλώματος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «έλλειψη ντροπής» και καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να διαβάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή».

Το κόμμα τονίζει ότι ο πρωθυπουργός, «αντί να απολογηθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για το χάος που έχει προκαλέσει», προχώρησε σε «νέο μήνυμα αυτοθαυμασμού», κάνοντας λόγο για «πατριωτισμό της ευθύνης», ενώ –όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ– «οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά και οι αγρότες να περιμένουν ακόμη ενισχύσεις που έχουν μπλοκαριστεί».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητά αμεση και πλήρη αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά, επιδότηση ζωοτροφών και λειτουργικών εξόδων,προκαταβολές ρευστότητας στους παραγωγούς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς και διαφάνεια και λογοδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκαθάριση των καθυστερημένων πληρωμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημετέρους» και κάνει λόγο για «κυνισμό και ανικανότητα».

Αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός ναρκοθέτησε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δεσμεύοντας το ενεργειακό μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο» και ότι «επί των ημερών του η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος».

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε κλειστά τμήματα, ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα», σημειώνοντας ότι «το ΕΣΥ χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική στήριξη».

Τέλος, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «το 66,8% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη», αποδίδοντας την κατάσταση αυτή «στην κυβερνητική πολιτική που στηρίζει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια».

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «η κοινωνία έχει χορτάσει από σκάνδαλα και ψεύτικες υποσχέσεις» και ότι «οι πολίτες ζητούν άμεσες λύσεις, οι οποίες μπορούν να δοθούν μόνο με πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Ελλάδα που θέτει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον».

sofokleous10.gr

