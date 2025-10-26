Το απαγορευμένο τυρί που ανοίγει νέο ρήγμα στις σχέσεις Βρετανίας – Ε.Ε.

Οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται ίσως στο καλύτερο σημείο τους από το δημοψήφισμα του 2016.

Ωστόσο, ένα «ψυχρό μέτωπο» έχει στηθεί στα σύνορα — όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για… γαλλικά τυριά και ισπανικά αλλαντικά.

Από τον Απρίλιο, η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την εισαγωγή γαλακτοκομικών, τυροκομικών προϊόντων και σειράς κρεατοσκευασμάτων για προσωπική κατανάλωση από την Ευρώπη.

Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία για να προστατευθεί η εγχώρια κτηνοτροφία από τον κίνδυνο μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, ύστερα από εστίες που εντοπίστηκαν νωρίτερα φέτος σε Γερμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία.

Απαγορευμένα τα σάντουιτς και οι σοκολάτες

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι Βρετανοί τουρίστες δεν μπορούν να επιστρέψουν από την ήπειρο με προϊόντα όπως τυρί, προσούτο, σαλάμι, chorizo ή ακόμη και σάντουιτς που περιέχουν απαγορευμένα συστατικά – ακόμη κι αν είναι αγορασμένα από duty free.

Το μέτρο αφορά επίσης κέικ, μπισκότα και σοκολάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε φρέσκα γαλακτοκομικά, ενώ όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 5.000 λιρών.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για τις εμπορικές εισαγωγές, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και κτηνιατρικές πιστοποιήσεις.

Η γεύση της απαγόρευσης στα παρισινά τυροπωλεία

Στο Παρίσι, οι μικροί παραγωγοί και καταστηματάρχες ήδη νιώθουν την επίπτωση. Ο Αλεξάντρ Βιλάκα, ιδιοκτήτης της Fromagerie Ferdinand κοντά στον σταθμό Gare du Nord, λέει ότι οι πωλήσεις σε Άγγλους πελάτες έχουν καταρρεύσει.

«Οι τουρίστες είναι σημαντικοί, ειδικά οι Άγγλοι. Τυλίγαμε τα τυριά σε κενό αέρος, για να τα μεταφέρουν εύκολα στη Βρετανία. Πλέον, μάθαμε ότι τους τα κατάσχουν στο τελωνείο», δηλώνει.

«Είναι παράλογο», προσθέτει. «Οι γαλλικές αρχές είναι εξαιρετικά αυστηρές στους ελέγχους. Είμαστε υπερήφανοι όταν οι πελάτες μας παίρνουν λίγο “κομμάτι Γαλλίας” μαζί τους. Τώρα αυτό απαγορεύεται».

Ένα παλιό πρόβλημα με νέα μορφή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζουν οι ειδικοί στο CNBC, εφάρμοσε ανάλογη απαγόρευση για τα βρετανικά προϊόντα μετά το Brexit, με την ίδια λογική: την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσων.

Ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, είναι όμως εξαιρετικά μεταδοτικός στα βοοειδή, τα πρόβατα και τους χοίρους.

Το 2001, η επιδημία που ξεκίνησε στη Βρετανία προκάλεσε καταστροφή άνευ προηγουμένου: πάνω από 6 εκατομμύρια ζώα θανατώθηκαν, και η συνολική ζημιά έφτασε τα 8 δισ. λίρες. Αντίστοιχα, στην Ε.Ε. υπολογίστηκε σε 2,7 δισ. ευρώ.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους αγρότες μας»

Το βρετανικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (Defra) επιμένει πως η απαγόρευση θα παραμείνει όσο υπάρχει έστω και ελάχιστος βιολογικός κίνδυνος.

«Δεν θα ρισκάρουμε ξανά μια κρίση σαν του 2001», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στο CNBC.

Η κυβέρνηση, όπως προσέθεσε, επενδύει 1 δισ. λίρες σε νέο National Biosecurity Centre «για να προστατεύσει τους αγρότες, την τροφική αλυσίδα και την οικονομία».

Ωστόσο, έξι μήνες μετά την επιβολή της, και ενώ οι εστίες του ιού στην Ευρώπη έχουν πλήρως ελεγχθεί, όλο και περισσότεροι αναρωτιούνται αν η απαγόρευση έχει πλέον ξεπεράσει τον λόγο ύπαρξής της.

Από τη ρήξη στη ρουτίνα

Η βρετανική πλευρά τονίζει ότι κάνει ακριβώς ό,τι και η Ε.Ε. από το 2021, εφαρμόζοντας «τυπικές βιοασφαλιστικές διαδικασίες».

Το ζήτημα όμως έχει μετατραπεί σε νέο σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών — έναν “τυροπόλεμο” χωρίς προηγούμενο, που αποδεικνύει ότι το Brexit μπορεί να τελείωσε, αλλά οι μετασεισμοί του συνεχίζουν να κλονίζουν τις μικρές χαρές της ευρωπαϊκής καθημερινότητας.