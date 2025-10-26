Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προειδοποιεί για «βία και σεξουαλική κακοποίηση» στη… Βίβλο – Έντονες αντιδράσεις

Σε άλλο επίπεδο έχει περάσει το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, που είναι μάλλον πολύ κοντά στο να κάνει «cancel» τη Βίβλο καθώς περιλαμβάνουν σκηνές βίας, δολοφονίας, σεξουαλικής κακοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις.

Όπως αναφέρει η Mail on Sunday, οι φοιτητές λογοτεχνίας ενημερώνονται από το πανεπιστήμιο ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια περιλαμβάνουν «σκηνές σωματικών τραυματισμών και σεξουαλικής βίας», καθώς αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Ιησού. Η οδηγία απευθύνεται σε φοιτητές που μελετούν βιβλικά και κλασικά κείμενα.

Ήδη, Χριστιανοί και ιστορικοί έχουν αντιδράσει, μιλώντας για προειδοποιήσεις «παραπλανητικές», «παράλογες» και «ασύμβατες με τη διδασκαλία της ηθικής».

Μία σκηνή, δολοφονίας εν προκειμένω, εντοπίζει κανείς στο βιβλίο της Γένεσης, που μιλά για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, γιων του Αδάμ και της Εύας. Ο Κάιν, που είναι και ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδερφό του Άβελ, τον πρώτο άνθρωπο που πεθαίνει. Πάντως, οι επικριτές του πανεπιστημίου σημειώνουν ότι δεν υπάρχει περιγραφή στη Βίβλο για το πώς έγινε ο φόνος και ως εκ τούτου, αδυνατούν να κατανοήσουν γιατί γίνεται λόγος για «σεξουαλική βία» στις προειδοποιήσεις.

«Βαθιά παρερμηνεία του κειμένου»

Η Αντρέα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, δήλωσε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις σε αφηγήσεις που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας «δεν είναι μόνο παραπλανητικό, αλλά και γελοίο». Η ίδια σημειώνει ότι το υπονοούμενο ότι «η ιστορία της Σταύρωσης περιλαμβάνει “σεξουαλική βία” δεν είναι απλώς ανακριβές – είναι μια βαθιά παρερμηνεία του κειμένου. Η διήγηση του θανάτου του Ιησού δεν είναι ιστορία τραύματος, αλλά η ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της χριστιανικής πίστης».

Από την πλευρά του, ο πρώην Αγγλικανός επίσκοπος του Ρότσεστερ που ασπάστηκε τον Καθολικισμό Μοσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Άλι, σχολίασε ότι «η γνώση της Βίβλου είναι απαραίτητη για όποιον μελετά την αγγλική λογοτεχνία. Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται σε ό,τι είναι δυσάρεστο ή τρομακτικό, ώστε να μάθουν να το αντιμετωπίζουν. Η Βίβλος είναι εξαιρετικά συγκρατημένη στις περιγραφές τόσο της δολοφονίας του Άβελ από τον Κάιν όσο και της Σταύρωσης, ειδικά αν συγκριθεί με κινηματογραφικές αποδόσεις όπως το “Πάθη του Χριστού” του Μελ Γκίμπσον».

Ο ιστορικός Τζέρεμι Μπλακ, συγγραφέας του A Brief History of History, ανέφερε: «Οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις πραγματεύονται τη σύγκρουση του καλού και του κακού στο σύμπαν, στην κοινωνία και μέσα στο ίδιο το άτομο. Αυτοί οι αγώνες είναι θεμελιώδεις και οι φοιτητές πρέπει να εκτεθούν στη δύναμη των κειμένων, στον αμείλικτο χαρακτήρα τους και στη βία της πορείας προς τη λύτρωση. Δεν υπάρχει λόγος για προειδοποιήσεις όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της ηθικής».

«Τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο»

Πάντως, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υπεραμύνεται της απόφασής του να απευθύνει προειδοποιήσεις στους φοιτητές.

«Η προειδοποίηση περιεχομένου αποτελεί τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο ή γραφικό υλικό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι τα θέματα αυτά μπορούν να αναλυθούν ανοιχτά και κριτικά, προετοιμάζοντας τους φοιτητές που ενδέχεται να δυσκολευτούν με τέτοιες λεπτομέρειες», προσθέτει.