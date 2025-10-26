ΤτΕ: Οι Έλληνες επιστρέφουν στον δανεισμό – Τέλος εποχής για τη 15ετή απομόχλευση

Ύστερα από δεκαπέντε χρόνια διαρκούς απομόχλευσης, η χρηματοδότηση των ελληνικών νοικοκυριών από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα πέρασε ξανά σε θετικό έδαφος. Τον Αύγουστο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο +0,8%, καταγράφοντας την πρώτη καθαρή αύξηση μετά την κρίση χρέους. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα αλλά και ένδειξη σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν με ρυθμό 6,1%, ενώ τα στεγαστικά και τα δάνεια προς επαγγελματίες παραμένουν ελαφρώς αρνητικά (-0,8% και -0,5%). Ωστόσο, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την αναζωογόνηση της στεγαστικής πίστης, με σταδιακές εκταμιεύσεις που αναμένεται να επιταχυνθούν προς το τέλος του έτους.

Η αναστροφή της απομόχλευσης είναι ένα κρίσιμο ορόσημο. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι δεν δημιουργούνται ανησυχίες, καθώς ο ρυθμός αύξησης της καταναλωτικής πίστης παραμένει ευθυγραμμισμένος με την ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ. Η επιστροφή των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση υποδηλώνει ότι το τραπεζικό σύστημα έχει αρχίσει να λειτουργεί ξανά με όρους κανονικότητας.

Σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, η ζήτηση στεγαστικών δανείων μειώθηκε προσωρινά το β’ τρίμηνο του 2025, καθώς περιορίστηκαν οι αιτήσεις του «Σπίτι μου ΙΙ». Αντίθετα, η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια ενισχύθηκε, υποδηλώνοντας αυξημένες ανάγκες ρευστότητας ενόψει πληθωριστικών πιέσεων. Οι όροι χορήγησης παραμένουν σταθεροί και τα ποσοστά απόρριψης δανείων δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά, ένδειξη ότι οι τράπεζες δρουν με προσοχή αλλά χωρίς υπερβολική αυστηρότητα.

Τα επιτόκια πέφτουν, αλλά ο δανειολήπτης μένει επιφυλακτικός

Η σημαντική μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ από τον Ιούνιο του 2024 (συνολικά -200 μονάδες βάσης) αρχίζει να αποτυπώνεται και στα ελληνικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα στεγαστικά με διάρκεια άνω των πέντε ετών μειώθηκε κατά 73 μονάδες βάσης, βελτιώνοντας οριακά τη θέση των δανειοληπτών.

Η εξέλιξη αυτή ανακουφίζει νοικοκυριά που είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά μετά τη διετία ανόδου των επιτοκίων. Ωστόσο, η επίδραση των μειώσεων δεν έχει περάσει πλήρως στα νέα δάνεια, καθώς οι τράπεζες διατηρούν περιθώρια ασφαλείας ενόψει αβέβαιης διεθνούς συγκυρίας. Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους παραμένουν υψηλές σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα, αν και καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος παραμένει συγκρατημένο, γεγονός που καθιστά την ελληνική οικονομία πιο ανθεκτική από άλλες ευρωπαϊκές. Το μερίδιο των μεταβλητών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια είναι περιορισμένο σε σχέση με το παρελθόν, μειώνοντας την ευπάθεια σε μελλοντικές αυξήσεις.

Το διαθέσιμο εισόδημα υπό πίεση – Οι σκιές της ακρίβειας

Το τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης εστιάζει στον κίνδυνο εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αν και το ονομαστικό εισόδημα εμφανίζει μικρή αύξηση, το πραγματικό εισόδημα παραμένει υπό πίεση λόγω του επίμονου πληθωρισμού.

Η σχέση χρέους προς εισόδημα έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, αλλά η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να διαβρώνεται. Η ΤτΕ τονίζει ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά, με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και περιορισμένες αποταμιεύσεις, παραμένουν εκτεθειμένα σε τυχόν αρνητικές εξελίξεις — είτε μέσω αύξησης ανεργίας είτε μέσω ενεργειακών και διατροφικών ανατιμήσεων.

Εντούτοις, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό εξυπηρέτησης χρέους έχει σταθεροποιηθεί, ενώ οι καθυστερήσεις δανείων δεν εμφανίζουν νέα αύξηση. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στη μείωση των επιτοκίων όσο και στη βελτίωση της απασχόλησης. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί πως η ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης ή η αύξηση του κόστους ζωής μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών.

Ακίνητα στα ύψη – Η διπλή όψη της αγοράς κατοικίας

Ο τέταρτος υποκεφάλαιο (3.4) αναδεικνύει τη δυναμική και τις ανισότητες της ελληνικής αγοράς κατοικίας. Οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στην Αθήνα να φτάνει το 5,9% και τον δείκτη τιμών κατοικιών να αγγίζει το ιστορικό υψηλό των 112,2 μονάδων, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2008. Παράλληλα, οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν σε 114,7 μονάδες το γ’ τρίμηνο του 2025, ενισχύοντας το πρόβλημα στέγασης.

Το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος έχει εκτιναχθεί στο 35,5%, το υψηλότερο στην ΕΕ σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Η συνδυαστική πίεση από τιμές, ενοίκια, φορολογία και λειτουργικό κόστος ακινήτων δημιουργεί ένα νέο κοινωνικό ρήγμα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Η αυξημένη ζήτηση προέρχεται τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, καθώς οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 938 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις αποτιμήσεις. Οι εγχώριες αγορές χωρίς τραπεζικό δανεισμό παραμένουν υψηλές, δείγμα ότι το real estate λειτουργεί πλέον και ως επενδυτικό καταφύγιο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βλέπει ακόμη σημάδια κόπωσης στην αγορά, προβλέποντας ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί. Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζει τον κίνδυνο υπερτίμησης, ειδικά σε περιοχές με έντονο τουριστικό ή επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οικονομική ανθεκτικότητα με… ρωγμές – Η συνολική εικόνα των νοικοκυριών

Η συνδυαστική αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών (ενότητα 3.5) καταλήγει ότι το 2025 βρίσκει τα ελληνικά νοικοκυριά πιο σταθερά αλλά όχι απρόσβλητα. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης έχει υποχωρήσει, ενώ το ποσοστό εξυπηρέτησης δανείων παραμένει σε βιώσιμα επίπεδα. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών κατοικιών και η διαρκής πίεση στα εισοδήματα ενδέχεται να επαναφέρουν τον κίνδυνο υπερχρέωσης για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη της πίστης και τη σταθερότητα πρέπει να διαφυλαχθεί με προσοχή. Οι πολιτικές στήριξης της στέγασης και η διατήρηση χαμηλών επιτοκίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα οδηγήσουν σε υπερβολική χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων.

Η εικόνα που αναδύεται είναι αυτή μιας οικονομίας που κινείται σε λεπτή γραμμή: τα νοικοκυριά επανακτούν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κόστος στέγασης και τη στασιμότητα των πραγματικών εισοδημάτων παραμένουν υπαρκτοί.

Συμπέρασμα – Από τη σταθεροποίηση στην ανθεκτικότητα

Το 2025 αποτελεί κομβικό έτος για την ελληνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα νοικοκυριά δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η πίστη επιστρέφει και το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί με όρους κανονικότητας. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και προνοητικότητας.

Οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν το 2026 θα καθορίσουν αν η θετική αυτή πορεία θα παγιωθεί ή αν η υπερθέρμανση της αγοράς ακινήτων και οι πληθωριστικές πιέσεις θα υπονομεύσουν τη σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει το μήνυμα ότι η πρόοδος είναι υπαρκτή, αλλά η επόμενη φάση απαιτεί σύνεση, όχι εφησυχασμό.