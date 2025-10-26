Υπ.-Ανάπτυξης:-Το-νέο-θεσμικό-πλαίσιο-για-την-ενίσχυση-της-Επιτροπής-Ανταγωνισμού

Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο που η Επιτροπή συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή της.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στις διαδικασίες ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο, με τροποποιήσεις στον ν. 3959/2011, σύμφωνα με πληροφορίες του -.

Οι αλλαγές που θεσμοθετούνται στο πλαίσιο του Μέρους Β’ του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς εστιάζουν στη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, στη διαφάνεια, στη χρηματοδοτική αυτοτέλεια και στην ψηφιακή ενδυνάμωση της Επιτροπής και, συνολικά, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Αρχής.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο που η Επιτροπή συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή της, και με τις αλλαγές που προωθούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως σχολιάζουν στο - στελέχη του υπουργείου, επιβεβαιώνεται η σημασία της Αρχής για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη εκδήλωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε επισημάνει: «Στην εποχή μας, όχι μόνο η οικονομική σταθερότητα, αλλά και το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι πιο απαραίτητα από ποτέ» προσθέτοντας ότι οι σύγχρονες προκλήσεις – από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κλιματική κρίση – απαιτούν συνεχή προσαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της οικονομίας.

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλείται να φέρει εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή: να διαφυλάξει τη διαφάνεια στην αγορά και να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις, καρτέλ και καταχρηστικές πρακτικές», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι «ως κυβέρνηση και ως υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να την ενισχύσουμε με μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό».

Οι αλλαγές

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του - οι αλλαγές είναι οι εξής:

– Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Θα είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση κάθε συγκέντρωσης επιχειρήσεων πριν από την υλοποίησή της με σκοπό την έγκαιρη και προληπτική παρέμβαση της Επιτροπής σε περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Η γνωστοποίηση αφορά περιπτώσεις όπου ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και τουλάχιστον δύο από αυτές έχουν άνω των 15 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά.

– Νέοι κανόνες για τις προθεσμίες ελέγχου συγκεντρώσεων. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη μη εκκίνηση των προθεσμιών ελέγχου συγκεντρώσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν η γνωστοποίηση είναι ελλιπής ή ανακριβής. Οι επιχειρήσεις θα καλούνται εντός επτά εργάσιμων ημερών να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ενώ οι προθεσμίες αρχίζουν να «τρέχουν» μόνο από τη στιγμή της πλήρους και ορθής γνωστοποίησης. Παράλληλα, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με συμφωνία των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

– Νέο τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Καθιερώνεται τέλος 1‰ (ένα τοις χιλίοις) για τις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο. Το τέλος αυτό θα κατευθύνεται υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο την εξασφάλιση ελάχιστων ετήσιων εσόδων, τα οποία θα συνδέονται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Αν τα έσοδα υπολείπονται του ελάχιστου ορίου, η διαφορά θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Πρακτική άσκηση φοιτητών και ασκουμένων δικηγόρων. Θα επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών και ασκουμένων δικηγόρων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση έως εννέα μήνες, ενώ έως πέντε ασκούμενοι δικηγόροι θα μπορούν να τοποθετούνται σε νομικές υπηρεσίες της Αρχής. Οι όροι επιλογής, διάρκειας και αμοιβής θα καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση της επιστημονικής εκπαίδευσης με την πρακτική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι με το νέο πλαίσιο αντικαθίσταται το παλαιό καθεστώς άμισθης απασχόλησης.

Επιπλέον, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου, ο υπουργός έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 50 εξειδικευμένων στελεχών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, που θα συμβάλουν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πρακτικών στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

«Θέλουμε να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες υψηλού επιπέδου και να τους δώσουμε κίνητρο να παραμείνουν στη χώρα» έχει πει ο κ. Θεοδωρικάκος.

– Αυστηρότερα πρόστιμα για παραπλανητικές πληροφορίες. Ενισχύεται η δυνατότητα της Επιτροπής να επιβάλλει πρόστιμα έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών σε επιχειρήσεις που αρνούνται, καθυστερούν ή παραποιούν στοιχεία κατά τη διάρκεια ελέγχων. Παράλληλα, προβλέπονται και πρόστιμα για διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους, από 15.000 έως 30.000 ευρώ ημερησίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

– Ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία στη διάθεση της Επιτροπής. Εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Αρχή θα μπορεί να αξιοποιεί μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, να συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα και να έχει άμεση πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενισχύοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

– Αυστηρές κυρώσεις για παρεμπόδιση ερευνών. Αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν έρευνες της Επιτροπής. Προβλέπεται πρόστιμο έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών, καθώς και ημερήσιες χρηματικές κυρώσεις έως 3% του ημερήσιου κύκλου εργασιών. Για φυσικά πρόσωπα, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Συνεργασία με τη νέα Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή

Στο ίδιο πνεύμα θεσμικής ενίσχυσης, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς, θα στελεχωθεί με 300 νέους ελεγκτές και θα διαθέτει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Όμως, όπως έχει επισημάνει ο κ. Θεοδωρικάκος, η νέα Αρχή θα έχει διακριτό αλλά συμπληρωματικό ρόλο με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο μια συντονισμένη και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

«Ο υγιής ανταγωνισμός δεν είναι απλώς οικονομική αρχή, είναι κοινωνική αξία» τόνισε ο υπουργός στην πρόσφατη εκδήλωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις της αγοράς δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Όταν ο ανταγωνισμός υπολειτουργεί, επικρατούν αθέμιτες πρακτικές και αδικίες εις βάρος του πολίτη».

Αναλυτικά τα άρθρα

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3959/2011

Άρθρο 36

Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3959/2011

Στο άρθρο 6 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «μέσα σε τριάντα (30) ημέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την πραγματοποίησή της και μετά», β) η παρ. 2 καταργείται, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν από την πραγματοποίησή της και μετά από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο (2) τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά.

2. [Καταργείται].».

Άρθρο 37

Μη εκκίνηση προθεσμιών της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 8 του ν. 3959/2011

Η παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4 και 4Α, δεν εκκινούν, αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως ή ορθώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αιτείται από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις τη διόρθωση ή συμπλήρωση της αρχικής γνωστοποίησης. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε μεταγενέστερη υποβολή στοιχείων από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις προς το σκοπό συμπλήρωσης ή διόρθωσης της αρχικής γνωστοποίησης και έως τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτής. Ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών στις εν λόγω περιπτώσεις θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης.

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 4Α, 5 και 6 δεν εκκινούν, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης,

β) σε περίπτωση ανακοίνωσης από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις ουσιωδών αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά που περιέχονται στη γνωστοποίηση ή νέων πληροφοριών που καθίστανται γνωστές μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, τις οποίες γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις και θα ήταν ανακοινώσιμες, εφόσον ήταν γνωστές κατά τη χρόνο της υποβολής της γνωστοποίησης και οι οποίες δύνανται να επηρεάζουν σημαντικά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της κατά την περ. α) λανθασμένης ή παραπλανητικής συγκέντρωσης ή από την ανακοίνωση των κατά την περ. β) ουσιωδών αλλαγών. Ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών στις εν λόγω περιπτώσεις θεωρείται η ημερομηνία της υποβολής των ακριβών ή σχετικών πληροφοριών αντίστοιχα.

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2,3, 4, 4Α, 5 και 6 δύνανται να παραταθούν, αν συμφωνήσουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις.».

Άρθρο 38

Υπολογισμός τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 3959/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί εσόδων και προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 1 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1‰), υπολογιζόμενο επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ως μετοχικό κεφάλαιο κατά το προηγούμενο εδάφιο νοείται και το ποσό που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Απαλλαγές από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή εν γένει τρίτων που τυχόν προβλέπονται σε αναπτυξιακούς νόμους ή λοιπές προνομιακές διατάξεις δεν καταβάλλουν το τέλος του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει κατ` ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και 2022 σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023 και εφεξής σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004 (τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται κατ` έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το ύψος των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα τέλη του προηγούμενου εδαφίου είναι χαμηλότερο του ελάχιστου ορίου εσόδων, η σχετική διαφορά συμπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δύνανται να ενισχύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατ` ελάχιστο σε ύψος 0.00001 (ένα εκατοντάκις χιλιοστό)του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους, όπως αυτό ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Ανταγωνισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κατά απλή πλειοψηφία, ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της στοχοθεσίας της Επιτροπής, και ύστερα από μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης, έχουν επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Επιτροπής με αυτό το ποσό πραγματοποιείται εντός του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους.».

Άρθρο 39

Πρακτική άσκηση φοιτητών και άσκηση δικηγόρων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – Αντικατάσταση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8α του άρθρου 21 ν. 3959/2011

1. Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί οργάνωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορούν να απασχολούνται φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και φοιτητές των οποίων το περιεχόμενο σπουδών είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες για τον καθένα. Ως φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί πρακτικής άσκησης φοιτητών, ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η αμοιβή των ασκούμενων καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Αν η πρακτική άσκηση εμπίπτει στο άρθρο 69 του ν. 4957/2022, για τη σχετική δαπάνη αποζημίωσης εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 69, άλλως αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν εργασιακά ή συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ασφαλίζονται μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011, προστίθεται παρ. 8α ως εξής:

«8α. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απασχολεί μέχρι πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους σε αρμόδιες οργανικές μονάδες που άπτονται νομικών θεμάτων. Η διαδικασία επιλογής τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή της άσκησης, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τους ασκούμενους δικηγόρους. , H Επιτροπή Ανταγωνισμού αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη.».

Άρθρο 40

Επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις άρνησης, δυστροπίας, καθυστέρησης παροχής πληροφοριών, άρνησης παροχής προφορικών εξηγήσεων ή παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 38 του ν. 3959/2011

Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί παροχής πληροφοριών, μετά από τις λέξεις «με απόφαση της,» προστίθενται οι λέξεις «πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και» και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

3. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής πληροφοριών ή άρνησης παροχής προφορικών επεξηγήσεων ή παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 ή σε περίπτωση παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 1Α και 2Β και με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 44, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, όταν πρόκειται για:

α) επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να επιβάλει, με απόφασή της, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και χρηματική κύρωση ανά ημέρα μη συμμόρφωσης, η οποία καθορίζεται αναλογικά προς τον μέσο ημερήσιο συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης οικονομική χρήση, με ανώτατο όριο το τρία τοις εκατό (3%) αυτού του κύκλου εργασιών και υπολογίζονται από την ημερομηνία που ορίζει η οικεία απόφαση της Αρχής, ατομικώς δε στους διευθυντές και υπαλλήλους τους να επιβάλει πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης,

β) δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλους Ο.Τ.Α. να αναφέρεται αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.».

Άρθρο 41

Χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εφαρμογών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 38Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93), προστίθεται άρθρο 38Α ως εξής:

«Άρθρο 38Α

Χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εφαρμογών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, εργαλείων, εφαρμογών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, και ιδίως να προβαίνει:

α) στη χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, που είναι δημοσίως διαθέσιμα στο διαδίκτυο,

β) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014 (Α΄ 143),

γ) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα, που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων, κατόπιν συναίνεσής τους.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποκτά απευθείας πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΟΠΣ- ΕΣΗΔΗΣ).».

Άρθρο 42

Επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις άρνησης, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης ερευνών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3959/2011

Στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί διεξαγωγής ερευνών, μετά από τις λέξεις «με οποιονδήποτε τρόπο,» προστίθενται οι λέξεις «πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και να επιβάλει», και μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει με απόφασή της, στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων που αρνούνται να υποβληθούν ή παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παρ. 1, 2 και 3 με οποιονδήποτε τρόπο, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και να επιβάλειχρηματική κύρωση ανά ημέρα μη συμμόρφωσης. Αυτή, όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, καθορίζεται αναλογικά προς τον μέσο ημερήσιο συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών της δυστροπούσας επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης οικονομική χρήση με ανώτατο όριο το τρία τοις εκατό (3%) αυτού του κύκλου εργασιών και υπολογίζονται από την ημερομηνία που ορίζει η οικεία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να επιβάλει σε οποιονδήποτε άλλο επιδεικνύει την ως άνω συμπεριφορά, χρηματική κύρωση τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και στους υπαλλήλους των ως άνω επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων που επιδεικνύουν την ως άνω συμπεριφορά, πρόστιμο τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οικονομικού οφέλους από την παράβαση, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο. Κατά την επιμέτρηση των ανωτέρω λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.».

--