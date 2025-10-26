Ψάχνουν-«σωσίβιο»-από-το-ΕΣΠΑ-για-το-στεγαστικό-πρόβλημα

Νέα προγράμματα επιδοτήσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Παράλληλα εξετάζονται ένα-ένα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και ο βαθμός επιτυχίας τους για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Νέα προγράμματα επιδοτήσεων με χρηματοδότηση από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που μπορεί να φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Παράλληλα εξετάζονται ένα-ένα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και ο βαθμός επιτυχίας τους για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του έτους η χώρα μας θα πρέπει να καταθέσει την ενδιάμεση αναθεώρηση της προγραμματικής περιόδου 2021-20217. Με την αναθεώρηση όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, θα αξιοποιηθούν τα ενισχυμένα κίνητρα για την ανακατεύθυνση πόρων στους στρατηγικούς στόχους που έχει ξεχωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της προσιτής στέγασης.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως η ευκαιρία είναι μεγάλη για τη χώρα μας, γιατί μεταξύ άλλων τα νέα προγράμματα μπορούν να τρέξουν με 90% κοινοτική χρηματοδότηση αντί για το 80% που ισχύει γενικά. Ακόμη, προσφέρεται και αυξημένη προχρηματοδότηση, δηλαδή έρχονται χρήματα άμεσα για να ξεκινήσουν νωρίτερα τα προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια, όμως θεωρείται δεδομένο πως τα νέα προγράμματα θα έχουν ως βασικό στόχο την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών με την ανακαίνιση χώρων, ή ακόμη και την μετατροπή άλλων κτιρίων σε κατοικίες.

Στο μικροσκόπιο οι δράσεις που τρέχουν

Παράλληλα με τις νέες πρωτοβουλίες το οικονομικό επιτελείο βάζει στο μικροσκόπιο και τις δράσεις που τρέχουν μέχρι τώρα, ορισμένες εκ των οποίων δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα διορθωθούν, ενώ κάποιες άλλες για τις οποίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον θα ενισχυθούν.

Στις πρώτες, δηλαδή στις δράσεις που δεν εμφανίζουν καλά αποτελέσματα, περιλαμβάνεται το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα εισοδήματα από σπίτια που ήταν κλειστά ή σε βραχυχρόνια μίσθωση και ενοικιάστηκαν μακροχρόνια. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλουμής – Ατσαλάκης, στο συνέδριο Prodexpo που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, μέχρι σήμερα έχουν κάνει χρήση του μέτρου 234 φορολογούμενοι.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος αποδίδεται στον κακό σχεδιασμό του μέτρου καθώς οι ιδιοκτήτες χάνουν την φοροαπαλλαγή αν ο ενοικιαστής φύγει πριν από τα τρία χρόνια. Αυτό θα διορθωθεί με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τα μέτρα της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή. Εκεί πέρα από την επέκταση του μέτρου και στις μισθώσεις του 2026 θα προβλέπεται και η δυνατότητα διατήρησης της φοροαπαλλαγής ακόμη και αν αντικατασταθεί ο ενοικιαστής.

Από την άλλη σημαντική είναι η ανταπόκριση στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο δίνει επιδότηση 60% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, οι οποίες στη συνέχεια μισθώνονται μακροχρόνια. Ήδη, μέσα σε λίγους μήνες έχει δεσμευτεί το 75% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 50 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται το πρόγραμμα να αυξηθεί, ειδικά από την στιγμή που τα προγράμματα «Εξοικονομώ» δεν τρέχουν με τους ίδιους ρυθμούς.

Τα ακίνητα του Δημοσίου και των Servicers

Στόχος του ΥΠΕΘΟ είναι να αξιοποιηθεί και η δημόσια περιουσία με πρώτο βήμα την καταγραφή της που έχει ξεκινήσει από την Εταιρεία Ακίνητων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει δηλώσει πως είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιηθούν ακίνητα του δημοσίου για αυτόν τον σκοπό.

Επιπλέον ακίνητα μπορεί να βρεθούν και μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των κληροδοτημάτων προς το Δημόσιο που αναμένεται να φέρει νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και το κυβερνητικό σχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή για να διατεθούν μέσω συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 2.500 κατοικίες με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Άλλη μια πηγή για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών είναι και τα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των servicers. Οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων έχουν καταθέσει προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για να προχωρά πιο γρήγορα η πολεοδομική και νομική ωρίμανση αυτών των ακινήτων, ώστε να μπορούν να βγαίνουν πιο γρήγορα προς πώληση και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.