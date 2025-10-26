22 ημέρες παράλυσης – 22 λόγοι για μείωση επιτοκίων από τη Fed που δε βλέπει

Λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Federal Reserve (Fed), η αγορά κινείται σε καθεστώς «τυφλής πτήσης». Η κυβερνητική παράλυση στις ΗΠΑ βρίσκεται στην 22η ημέρα, μπλοκάροντας κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα καθώς δεν υπάρχουν πλέον επίσημα στοιχεία για απασχόληση, πληθωρισμό ή επιδόματα ανεργίας. Παράλληλα, η Fed έχει χάσει την πρόσβαση στα δεδομένα της Automatic Data Processing (ADP), τα οποία καλύπτουν περίπου το 20% των Αμερικανών εργαζομένων.

Το αποτέλεσμα είναι οι αναλυτές να ανεβάζουν ραγδαία την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, καθώς η Fed δεν μπορεί να ρισκάρει να δράσει καθυστερημένα μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένης πληροφόρησης.

Η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό, έχει ήδη οδηγήσει στην αναστολή δημοσίευσης βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, σύμφωνα με στοιχεία της Reuters. Η καθυστέρηση των δεδομένων μετατρέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Fed σε «τυφλό παιχνίδι», με τους κεντρικούς τραπεζίτες να καλούνται να αξιολογήσουν την κατάσταση της οικονομίας χωρίς αξιόπιστους δείκτες.

Μάλιστα όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown, τόσο εντείνεται η αρνητική επίδραση στην οικονομία μέσω χαμένων μισθών, καθυστερήσεων σε κρατικές συμβάσεις και μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Fed φαίνεται έτοιμη να υιοθετήσει έναν πιο επιθετικό τόνο νομισματικής χαλάρωσης, ώστε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και να αποτρέψει επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Οι αγορές πλέον αποτιμούν με πιθανότητα σχεδόν 100% μία νέα μείωση επιτοκίων ξεπερνώντας τα προηγούμενα σενάρια που έκαναν λόγο για σταδιακή αποκλιμάκωση. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη δεδομένων, σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης στην αγορά, οδηγεί τη Fed σε ένα «δίλημμα εμπιστοσύνης»: να δράσει γρήγορα χωρίς πλήρη στοιχεία ή να περιμένει με τον κίνδυνο να υστερήσει χρονικά.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία αρχίζει να βιώνει το κόστος της παράλυσης. Η καθυστέρηση στα στατιστικά στοιχεία δημιουργεί κενά πληροφόρησης, τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα λανθασμένων πολιτικών επιλογών. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι παρατεταμένες κυβερνητικές αναστολές επιβραδύνουν την ανάπτυξη και πλήττουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη, ειδικά όταν συνοδεύονται από πολιτική αβεβαιότητα ενόψει εκλογών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Wall Street Journal, η έλλειψη δεδομένων αναγκάζει τους traders να στηρίζονται περισσότερο σε τεχνικούς δείκτες, futures και Fed funds expectations, γεγονός που αυξάνει τη μεταβλητότητα των αγορών. Ταυτόχρονα, τα hedge funds περιορίζουν τις καθαρές θέσεις τους εν αναμονή της επόμενης κίνησης της Fed, ενώ τα ξένα κεφάλαια παραμένουν αγοραστές σε μεγάλα τεχνολογικά ονόματα, ποντάροντας ότι η νομισματική χαλάρωση θα αναζωπυρώσει την όρεξη για ρίσκο.

Με την αγορά να περιμένει πλέον ξεκάθαρα μηνύματα πολιτικής, η προσοχή στρέφεται στην ερχόμενη συνεδρίαση της Fed. Είτε προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων είτε επιλέξει να διατηρήσει στάση αναμονής, το βέβαιο είναι ότι οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν την αξιοπιστία και την αποφασιστικότητα της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ – και ίσως σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός νέου νομισματικού κύκλου με διεθνείς επιπτώσεις.

Εν αναμονή της απόφασης και των δυο Κεντρικών Τραπεζών -τη Τετάρτη και τη Πέμπτη- το ευρώ στην αναλογία του με το δολάριο εμφανίζεται να δοκιμάζει καθοδικά το όριο των 1,1600 δολαρίων χωρίς μέχρι τώρα να έχει τις δυνάμεις να το διασπάσει στοιχείο που αρχίζει και φωτίζει το σενάριο ανοδικής κίνησης πρός τα 1,1780 με 1,1825 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 26, 2025