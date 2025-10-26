bloomberg:-Η-novartis-κοντά-στην-εξαγορά-της-avidity-biosciences

Η αξία της Avidity Biosciences αποτιμάται σε περίπου 6,8 δισ. δολάρια.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Avidity Biosciences, αναφέρει το - επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Novartis βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αγοράσει την Avidity σε τίμημα άνω των 70 δολαρίων ανά μετοχή, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από την Κυριακή, εφόσον οι συνομιλίες δεν αντιμετωπίσουν απρόοπτα την τελευταία στιγμή.

Εκπρόσωποι των Novartis και Avidity δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η μετοχή της Avidity σημείωσε άνοδο 1,2%, κλείνοντας στα 49,15 δολάρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια τέτοια συμφωνία θα προστίθετο σε ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες εξαγοράζουν μικρότερες εταιρείες με καινοτόμες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους καθώς παλαιότερα φάρμακα χάνουν την πατέντα τους.

Η Avidity αναπτύσσει πειραματικά φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και η μυοτονική δυστροφία τύπου 1, μια νευρομυϊκή πάθηση.

Η Novartis, η οποία επικεντρώνεται σε φάρμακα για την καρδιά, τα νεφρά και τον μεταβολισμό, καθώς και στην ανοσολογία, τη νευροεπιστήμη και την ογκολογία, αναζητεί ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, καθώς αρκετά από τα βασικά της φάρμακα αντιμετωπίζουν φέτος ανταγωνισμό από γενόσημα.

Η πιθανή αυτή εξαγορά θα είναι η δεύτερη για τη Novartis μέσα σε δύο μήνες. Τον Σεπτέμβριο, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία συμφώνησε να εξαγοράσει την Tourmaline Bio σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.