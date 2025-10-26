Reuters: Νέες κυρώσεις έχει έτοιμες η Ουάσινγκτον για τη Ρωσία – Στο στόχαστρο τράπεζες και μεταφορά πετρελαίου

Πρόσθετες κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν στη Ρωσία, εφόσον ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα σταλούν στο Κίεβο. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται εντός των ΗΠΑ προς ενίσχυση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

Αν και δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να εφαρμόσουν άμεσα τα συγκεκριμένα μέτρα, η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει «εργαλεία» για περαιτέρω κλιμάκωση, μετά την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία την Τετάρτη, από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ, αν και αυτοπροβάλλεται ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός», έχει παραδεχτεί ότι η προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου διάρκειας άνω των τριών ετών στην Ουκρανία αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο ανέμενε.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις εναλλαγές συμπεριφοράς του Τραμπ ανάμεσα στη συνδιαλλαγή και την οργή προς τον Πούτιν, ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα, ενώ εξετάζουν και οι ίδιοι νέες δικές τους κινήσεις. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τους Ευρωπαίους να προχωρούν στην «επόμενη μεγάλη κίνηση» κατά της Ρωσίας, είτε με πρόσθετες κυρώσεις είτε με δασμούς. Άλλη πηγή εκτίμησε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα «παγώσει» για μερικές εβδομάδες τη διαδικασία, προκειμένου να αξιολογήσει την αντίδραση της Μόσχας στις κυρώσεις της Τετάρτης.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις στοχεύουν τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, γεγονός που προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από 2 δολάρια και ώθησε μεγάλους Κινέζους και Ινδούς αγοραστές ρωσικού αργού να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές.

Κυρώσεις σε τράπεζες και ενεργειακή υποδομή

Μέρος των επιπλέον κυρώσεων που έχει προετοιμάσει η Ουάσιγκτον αφορά τον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας και τις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στις ΗΠΑ προτάσεις για νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πλήρης αποκλεισμός όλων των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα δολαρίου. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν οι προτάσεις αυτές εξετάζονται σοβαρά.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ κινείται επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς ομάδα βουλευτών επαναφέρει πρόταση για ένα διακομματικό νομοσχέδιο κυρώσεων που είχε «παγώσει» επί μήνες. Ο Τραμπ φέρεται πρόθυμος να το στηρίξει, αν και, σύμφωνα με αξιωματούχο, κάτι τέτοιο δύσκολα θα συμβεί εντός Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν σχολίασε σχετικά, ενώ ο Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται «κοντά σε διπλωματική λύση». Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, Χαλίνα Γιουσιπιούκ, ανέφερε ότι η απόφαση για νέες κυρώσεις είναι «ευπρόσδεκτη», προσθέτοντας: «Η αποσυναρμολόγηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

