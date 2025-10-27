Αγαπηδάκη-στο-protothema:-Χιλιάδες-άνθρωποι-εντόπισαν-καρκίνο-σε-αρχικό-στάδιο-χάρη-στις-προληπτικές-εξετάσεις

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλά στο Πρώτο Θέμα και την Πρώτη Λέξη με τον Αντώνη Σρόιτερ για τα προγράμματα που έφεραν τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στη ζωή μας, για το εύρημα που την τρόμαξε στις δικές της εξετάσεις, αλλά και για την ενέσιμη θεραπεία που θα δίνεται σύντομα μέσω του ΕΟΠΥΥ σε όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας.

Μιλά επίσης για την απόφασή της να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, τις σχέσεις της με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον σεξισμό που έχει εισπράξει εντός και εκτός Βουλής.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη έχει αναλάβει να «τρέξει» τα μεγάλα προγράμματα προληπτικής ιατρικής και εξετάσεων. Είναι τα μηνύματα που έρχονται στα κινητά μας και μας ενημερώνουν για τη δυνατότητα να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις για μια σειρά από νοσήματα και καρκίνους που δυστυχώς σαρώνουν παγκοσμίως σήμερα. Όπως λέει, χάρη στις εξετάσεις, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες έχουν εντοπίσει ευρήματα σε αρχικό στάδιο και είναι σήμερα καλά και υγιείς ανάμεσά μας.

Δείτε βίντεο, ολόκληρη τη συνέντευξη:

Τώρα ξεκινά η μεγάλη μάχη με την παιδική παχυσαρκία, ενώ την ίδια ώρα οι περίφημες ενέσεις αδυνατίσματος θα αρχίσουν να συνταγογραφούνται σύντομα σε όσους έχουν παθολογική παχυσαρκία. Μελετάται ήδη, όπως λέει, η ευρύτερη κάλυψη τέτοιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο των δικών της προληπτικών εξετάσεων, ο γιατρός εντόπισε ένα εύρημα, το οποίο παρακολουθεί πλέον στενά ως προς την εξέλιξή του. «Όταν μου ανακοίνωσαν ότι κάτι βρήκαν, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν το πόσο θα στεναχωρήσω τον σύζυγό μου, αν πάθω κάτι», λέει και προσθέτει: «Σκέφτηκα τι θα περάσουν οι άνθρωποι που αγαπώ». Ο σύζυγός της, λέει, είναι ό,τι σημαντικότερο έχει στη ζωή της. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στην πολιτική, την καριέρα και τον σύζυγό της, θα διάλεγε χωρίς σκέψη εκείνον. Δεν διστάζει να πει ότι είναι ο σύμβουλος και ο οδηγός της. «Εκείνος αποφασίζει, εγώ εκτελώ».

Η ίδια, πάντως, αποφάσισε να μπει ενεργά πλέον στην πολιτική και θα είναι υποψήφια στον Δυτικό Τομέα της Αττικής στις επόμενες εκλογές. Έχει ξεκινήσει ήδη περιοδείες στην περιφέρειά της, αποφεύγει όμως, όπως λέει, να μοιράζει κάρτες σε γάμους και κηδείες, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι.

Ως παιδί αγροτικής οικογένειας, λέει ότι όλοι «πέφτουν από τα σύννεφα» σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ γνώριζαν τι γινόταν με τις επιδοτήσεις. Για τα Τέμπη, υπεραμύνεται της διάταξης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, λέγοντας ότι δεν μπορούν να βεβηλώνονται τα μνημεία και να συνδέονται με μια τραγωδία. Σχολιάζοντας τη δημοφιλία της κυρίας Καρυστιάνου στις δημοσκοπήσεις, σημειώνει ότι «τα πράγματα είναι διαφορετικά αν κατέβει στον πολιτικό στίβο και κληθεί να παρουσιάσει πολιτικές θέσεις». Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, λέει πως «καλό θα ήταν να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του για όσα έγιναν επί διακυβέρνησής του».

