Ανοδικά το πετρέλαιο – Η υπερπροσφορά θα «μετριάσει» τις τιμές, λέει ο Φατίχ Μπιρόλ

Οι κυρώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Lukoil και η αισιοδοξία για εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν βάλει «φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, ο αντίκτυπός τους θα μετριαστεί λόγω της άφθονης προσφοράς, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο σχεδόν 8% την περασμένη εβδομάδα, έχοντας ενισχυθεί από τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στους μεγαλύτερους παραγωγούς της Ρωσίας που πυροδότησαν ανησυχίες σχετικά με τις ροές.

«Δεν αναμένω σημαντική αναταραχή στις αγορές πετρελαίου χάρη στην αυξανόμενη παραγωγή που προέρχεται από την Αμερική», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του -. «Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των τάσεων, αναμένω μέτριες τιμές πετρελαίου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Αφήνοντας απέξω άλλα σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα, η αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία αυτή την εβδομάδα θα δώσουν μόνο «μικρή ώθηση» στις τιμές του πετρελαίου, είπε.

Η αγορά πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα, καθώς η παραγωγή από ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Γουιάνα και Αργεντινή θα ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απομάκρυνση της Κίνας από τη βαριά βιομηχανία και τα οχήματα καύσης, δήλωσε ο Μπιρόλ.

Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για ρεκόρ υπερπροσφοράς πετρελαίου το 2026 νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πώς κινούνται οι τιμές την Δευτέρα

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται το πρωί της Δευτέρας, αφού αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας σκιαγράφησαν ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, μετριάζοντας τους φόβους ότι οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές μεταξύ των δύο κορυφαίων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι οι τιμές του μπρεντ αυξάνονται κατά 0,7%, στα 66,40 δολάρια το βαρέλι ενώ του αμερικανικού αργού κατά 0,75%, στα 61,96 δολάρια το βαρέλι.

Την προηγούμενη εβδομάδα ενισχύθηκαν κατά 8,9% και 7,7%, αντίστοιχα, λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά της Ρωσίας.