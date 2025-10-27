Από το φόβο στην απληστία: Οι επενδυτές ρίχνουν δισεκατομμύρια σε μετοχές, ομόλογα και χρυσό

Η διεθνής επενδυτική σκηνή μπήκε τις τελευταίες εβδομάδες σε μια ενδιαφέρουσα «επανατοποθέτηση»: οι παγκόσμιες μετοχικές τοποθετήσεις καταγράφουν ισχυρές εισροές, τα ομόλογα συνεχίζουν πολυεβδομαδιαίο σερί ζήτησης, ενώ ο χρυσός συγκεντρώνει ρεκόρ κεφαλαίων. Ο κοινός παρονομαστής είναι η αίσθηση αποκλιμάκωσης των κινδύνων (νομισματικών και γεωπολιτικών) και η προσδοκία ότι ο κύκλος χαλάρωσης της Fed έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Τα στοιχεία δείχνουν στροφή ροών με σαφή προτίμηση σε τεχνολογία, σε κρατικό/εταιρικό χρέος υψηλής ποιότητας και—αμυντικά—σε πολύτιμα μέταλλα.

Τι λένε οι ροές: μετοχές μπροστά, αλλά όχι παντού

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία ροών, τα παγκόσμια μετοχικά κεφάλαια κατέγραψαν εισροές άνω των 11 δισ. δολαρίων στην εβδομάδα έως 23 Οκτωβρίου—την ισχυρότερη επίδοση τριών εβδομάδων—με τον κύριο όγκο να κατευθύνεται στις ΗΠΑ χάρη σε καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Κίνας. Οι ασιατικές μετοχές προσέλκυσαν επίσης κεφάλαια, ενώ η Ευρώπη σημείωσε εκροές, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές επιλέγουν πιο «καθαρές» ιστορίες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Κατά κλάδο, η τεχνολογία ηγήθηκε των εισροών.

Στην ίδια περίοδο, τα παγκόσμια ομολογιακά κεφάλαια συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί εισροών 27 εβδομάδων, με ενδιαφέρον για κρατικούς και εταιρικούς τίτλους, ενώ τα νομισματικά κεφάλαια (money market funds) επανήλθαν σε θετικές ροές μετά από μια ανάπαυλα, κάτι που δείχνει ότι ένα τμήμα των επενδυτών διατηρεί «πυρίτιδα» για ευκαιρίες χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως την ασφάλεια ρευστότητας.

Ο χρυσός ως καταφύγιο και momentum asset

Παράλληλα, τα κεφάλαια που επενδύουν σε χρυσό κατέγραψαν εβδομαδιαίες εισροές κοντά στα 8,7 δισ. δολάρια (με σωρευτικά ~50 δισ. σε τέσσερις μήνες), αριθμός που ξεπερνά ό,τι είχαν συγκεντρώσει συνολικά τα προηγούμενα 14 χρόνια. Η τιμή χτύπησε ιστορικό υψηλό προτού «δώσει» τεχνικά κέρδη. Το μήνυμα είναι διπλό: αφενός, η ανάγκη αντιστάθμισης σε γεωπολιτικό/νομισματικό ρίσκο παραμένει, αφετέρου, η αγορά έχει ισχυρό momentum που προσελκύει βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Reuters

Επιτόκια και αποτιμήσεις: γιατί γύρισαν οι ροές

Η ένδειξη που φαίνεται να «ξεκλείδωσε» τις εισροές είναι η κίνηση των αμερικανικών αποδόσεων: η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κάτω από 4%, στο χαμηλότερο κλείσιμο εδώ και πάνω από έναν χρόνο, με την αγορά να προεξοφλεί συνέχιση μειώσεων επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Η αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος ανεβάζει τις αποτιμήσεις ιδίως στους κλάδους υψηλής ανάπτυξης (tech) και μειώνει τον προεξοφλητικό συντελεστή των μελλοντικών κερδών, κάτι που «γράφει» άμεσα στους δείκτες.

Πράγματι, ο MSCI World ανανεώνει ιστορικά υψηλά, αντανακλώντας την πεποίθηση ότι η προσγείωση θα είναι «ήπια» και ότι η νομισματική πολιτική δεν θα «σπάσει» την ανάπτυξη. Όμως αυτό το αφήγημα συνυπάρχει με pockets κινδύνου: υψηλά δημόσια χρέη, εύθραυστες αγορές συναλλάγματος και αυξημένη συμμετοχή μη-τραπεζικών ιδρυμάτων (NBFIs) στις αγορές, που μπορεί να μεταδώσουν πίεση σε συνθήκες stress.

Το «υποκείμενο» ρίσκο που υπενθυμίζει το ΔΝΤ

Η τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΔΝΤ επισημαίνει ότι η φαινομενική ηρεμία μπορεί να κρύβει αυξανόμενους κινδύνους: υπερτιμημένες αγορές, μόχλευση σε ορισμένα τμήματα και προκλήσεις βιωσιμότητας χρέους για υπερχρεωμένα κράτη. Επιπλέον, οι αγορές συναλλάγματος εμφανίζουν ευπάθειες (currency mismatches, συγκέντρωση διαπραγμάτευσης, αυξημένη συμμετοχή NBFIs), άρα ένα σοκ θα μπορούσε να μεταδοθεί γρήγορα και διαχρονικά σε πολλές κλάσεις περιουσιακών στοιχείων. Για τους διαχειριστές ροών αυτό σημαίνει ότι η «άνοδος» συναρτάται με την εύθραυστη ισορροπία ρευστότητας/μόχλευσης.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Παρά το παγκόσμιο risk-on, οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να υπολείπονται σε ροές—τα στοιχεία δείχνουν εκροές από ευρωπαϊκά equity funds την τελευταία εβδομάδα—ενώ οι δείκτες έχουν μεν αναρριχηθεί, ωστόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να «τιμολογούν» χαμηλότερη κερδοφορία και ασθενέστερη δυναμική σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Η εικόνα αυτή ανοίγει δύο «παράθυρα» για την ελληνική αγορά:

Σχετική αποτίμηση: Εάν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση αποδόσεων, τα ευρωπαϊκά assets—ιδίως περιφερειακά, με ιστορίες αναβάθμισης—θα μπορούσαν να δουν αναβάθμιση πολλαπλασιαστών κερδών. Η Ελλάδα διαθέτει τράπεζες με βελτιούμενα κεφάλαια/ποιότητα ενεργητικού και εταιρείες ενέργειας/βιομηχανίας με σαφή μοχλό ταμειακών ροών. Ροές σε ομόλογα: Το πολύμηνο σερί εισροών σε ομολογιακά funds και η πτώση αποδόσεων παγκοσμίως στηρίζουν το story ελληνικού χρέους/εταιρικών εκδόσεων, ιδίως αν διατηρηθεί το επενδυτικό grade και ενισχυθεί το βάθος της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η υποαπόδοση της Ευρώπης στις ροές υπενθυμίζει ότι μένουν ανοιχτές εστίες κινδύνου: πολιτική αβεβαιότητα σε μεγάλες οικονομίες, περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και ευαισθησία ομολόγων σε ειδήσεις για εκδόσεις/ελλείμματα. Οι μεγάλες διακυμάνσεις που είδαμε μέσα στο 2025 στα ευρωπαϊκά ομόλογα είναι ενδεικτικές του πόσο γρήγορα μπορεί να ανατραπεί το επενδυτικό κλίμα.

Τακτική επενδυτών: Πού «κουμπώνουν» οι ροές

Μετοχές/Tech-Quality Growth : Η μείωση αποδόσεων ενισχύει κλάδους με υψηλή διάρκεια κερδών (τεχνολογία, λογισμικό, ημιαγωγοί). Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ενδιαφέρον για εισηγμένες με έκθεση σε ψηφιακές υποδομές/ενέργεια-τεχνολογία/εξαγωγές υπηρεσιών.

: Η μείωση αποδόσεων ενισχύει κλάδους με υψηλή διάρκεια κερδών (τεχνολογία, λογισμικό, ημιαγωγοί). Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ενδιαφέρον για εισηγμένες με έκθεση σε ψηφιακές υποδομές/ενέργεια-τεχνολογία/εξαγωγές υπηρεσιών. Σταθερό εισόδημα : Ενδιαφέρον για κρατικούς τίτλους καλής ποιότητας, «front-end» duration και επιλεγμένα εταιρικά με ισχυρά ισολογιστικά μεγέθη. Το pricing power του εκδότη (ενέργεια/υποδομές) παραμένει κλειδί.

: Ενδιαφέρον για κρατικούς τίτλους καλής ποιότητας, «front-end» duration και επιλεγμένα εταιρικά με ισχυρά ισολογιστικά μεγέθη. Το pricing power του εκδότη (ενέργεια/υποδομές) παραμένει κλειδί. Αντιστάθμιση κινδύνου: Ο χρυσός λειτουργεί ως «δίχτυ» χαρτοφυλακίου και ως momentum trade. Η υπερσυγκέντρωση ροών απαιτεί πειθαρχία στο risk management (στόχοι/stop-loss).

Κίνδυνοι αντιστροφής: τρία σημεία προσοχής

Απρόσμενο πληθωριστικό σοκ: Ένα εκτός πρόβλεψης άλμα στις τιμές (π.χ. ενέργεια/τροφίμα) θα έβαζε φρένο στη νομισματική χαλάρωση, επαναφέροντας πίεση στις αποτιμήσεις υψηλής ανάπτυξης. FX-Liquidity stress & NBFIs: Όπως προειδοποιεί το ΔΝΤ, οι αγορές συναλλάγματος και η αυξανόμενη διασύνδεση NBFIs-τραπεζών μπορούν να λειτουργήσουν ως «αγωγός» μετάδοσης σε περίπτωση σοκ, με ταχύ tightening των χρηματοδοτικών συνθηκών. IMF+1 Ευρωπαϊκός ιδιόρρυθμος κίνδυνος: Δημοσιονομικές ειδήσεις ή αστοχίες εκδόσεων μπορούν να πυροδοτήσουν νέο επεισόδιο μεταβλητότητας στα ομόλογα—ειδικά σε χώρες με υψηλότερα ελλείμματα.

Οι αγορές περνούν φάση «ευνοϊκής διάθεσης», με την πτώση των αποδόσεων να αναζωπυρώνει την όρεξη για ρίσκο και να φέρνει ισχυρές εισροές σε μετοχές—ιδίως τεχνολογία—και σταθερό εισόδημα. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ανέφελη: οι διαρθρωτικές ευπάθειες που αναδεικνύει το ΔΝΤ (NBFIs, FX-liquidity, υψηλά χρέη) και οι ιδιαιτερότητες της Ευρώπης υπενθυμίζουν ότι η ισορροπία είναι λεπτή. Για τον Έλληνα επενδυτή και την εγχώρια αγορά, το παράθυρο ευκαιρίας μεταφράζεται σε επιλεκτικότητα: ποιοτικά earnings, καθαροί ισολογισμοί, θετικές ταμειακές ροές και έκθεση σε δομικές θεματικές (ενέργεια-μετάβαση, υποδομές, ψηφιοποίηση). Τα ομόλογα προσφέρουν «ανάσα» εισοδήματος, αλλά απαιτούν προσεκτικό duration και αξιολόγηση εκδοτή. Και ο χρυσός; Παραμένει πολύτιμος ως αντιστάθμιση—όχι ως υποκατάστατο πειθαρχίας κινδύνου.